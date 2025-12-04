Творожное тесто и пара яблок. Собираю конвертики, от которых не оторваться. Идеально с чашкой чая

Когда за окном золотая осень, так хочется наполнить дом уютными ароматами специй, яблок и домашней выпечки. Эти нежные творожные конвертики с сочной начинкой из тыквы и яблок — идеальное воплощение осеннего настроения в десерте. Они сочетают легкую кислинку творожного теста, сладость карамелизованных фруктов и теплые ноты корицы, создавая гармоничный вкус, который напоминает о домашнем тепле и заботе. Такой десерт не только порадует семью к чаю, но и станет прекрасным угощением для гостей — он выглядит аккуратно и аппетитно, а готовится просто, даже если вы нечастый гость на кухне.

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, щепотка соли и 1 столовая ложка сахара. Для начинки: 1 среднее яблоко, 150 г тыквы, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы и 20 г сливочного масла для обжарки. Разотрите творог вилкой до однородности. Натрите холодное масло на крупной терке и быстро смешайте с творогом, мукой, сахаром и солью. Замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоко и тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле 5–7 минут, добавьте сахар с корицей и готовьте еще 3 минуты до мягкости, затем остудите. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на квадраты. В центр каждого квадрата выложите ложку начинки, защипните края, формируя аккуратные конвертики. Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, присыпав сахарной пудрой.

