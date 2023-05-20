Сорвали железный занавес: как в России запрещали и разрешали выезд за рубеж 20 мая 1991 года власти Советского Союза позволили гражданам свободно перемещаться за границу

Фото: В.Додонов/РИА Новости

Пассажиры в аэропорту «Домодедово» (ныне Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова)

Для нескольких поколений советских граждан зарубежные поездки были несбыточной мечтой. Существовали многочисленные ограничения, которые не давали даже самому благонадежному коммунисту махнуть в Париж на выходные. Но с началом перестройки эти ограничения пали. Поездка в страны «развращающего Запада» теперь ограничивалась финансовыми возможностями путешественника. Железный занавес рухнул 20 мая 1991 года.

Когда в России появились загранпаспорта

Паспорта для поездок за границу появились в России ещё при поздних Рюриковичах. Подписывались они лично царями, давая возможность купцам, дипломатам и даже шпионам блуждать по папистско-лютеранскому Западу на пользу царю-батюшке.

Но при Петре I функция паспорта расширилась. В те времена требовалось тщательно учесть ресурсы короны, под которые подпадали и ее подданные. Это облегчало сбор налогов и рекрутов для войны. Это также облегчало планирование государственных повинностей — сколько человек собрать для строительства каналов и дорог, для конной станции и так далее.

Как россияне ездили за границу до 1917 года

Шли столетия, система расширялась и совершенствовалась. Довольно быстро с её помощью стали контролировать подрывной элемент — беглых крестьян, у которых паспортов не было, проституток с особыми паспортами, инородцев, а также религиозных сектантов. Заодно во времена Николая I без особого разрешения с занесением в паспорт российский подданный не имел права выехать за границу. Именно при этом государе империя увязала охрану границ, разрешение на выезд из страны и идеологический контроль. Чтобы никакая «идеологическая зараза» в Россию не проникала.

С этими задачами царская цензура и паспортная система не справились. Февральская революция 1917 года уничтожила 300-летнюю монархию. А Красный Октябрь 1917 года добил первую буржуазную республику. Но паспорта сохранили большевики, пришедшие к власти во время социалистической революции.

Фото: Репродукция ТАСС Гравюра «Санкт-Петербурго - Московская железная дорога»

Как советская власть регулировала поездки за границу

24 ноября 1917 года ВЦИК и СНК выпускают совместный декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». В итоге старорежимные паспорта перестают действовать вслед за уничтоженными сословиями и их привилегиями. А новых внутренних документов никто пока что не вводит.

Но сами по себе паспорта для поездки за рубеж не отменяются. На фоне гражданской войны у советской власти существовали вполне обоснованные опасения, что бесконтрольный выезд за рубеж может подорвать экономику страны (контрабанда, завоз фальшивых дензнаков) и боевое переоснащение РККА (шпионаж, диверсии, терроризм). Поэтому на протяжении 1918–1920 годов один за другим принимаются указы и нормативы для коллегии НКВД и ГПУ о том, кого и как выпускать из РСФСР.

Формально для выезда за границу надо было просто купить заграничный паспорт за 35 рублей. В реальности требовалось получить справку у местного отдела ГПУ/НКВД, а также иметь поручительство двух человек. Желательно, чтобы это были коммунисты или даже советские работники. Меньшевик Фёдор Дан вспоминал, что на фоне преследований его бывших однопартийцев именно заступничество главы ВЧК Феликса Дзержинского позволило большинству из них разжиться паспортами и выехать за рубеж. Причем особых препятствий им советская власть не чинила.

Фото: РИА Новости Феликс Эдмундович Дзержинский среди ответственных работников ВЧК

Классикой для того периода стали стихи советского поэта Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. // Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза».

Редко какая советская птица перелетала границу, но для советских чиновников, передовиков производства, культурной и научной элиты были сделаны исключения. И несмотря на закручивание гаек после 27 декабря 1932 года, когда паспортная система СССР была ужесточена, эти привилегии сохранялись. В том или ином виде они действовали до конца жизни СССР.

Новые внутренние паспорта будут нести функцию планового учёта населения и его перемещения по стране. В тех условиях для расчёта снабжения городов и регионов, а также планирования производства и торговли на местах требовалось понимать, сколько и какие трудовые ресурсы у вас есть.

Бесконтрольный переезд населения по стране создавал постоянные перекосы в снабжении. При подготовке к грядущей войне это было смерти подобно. СССР и без того нуждался в огромном количестве материалов и технологий для подъёма промышленности. Малейший перекос мог завалить всё дело. А так как любые технологии — ничто без людей, надо было учесть, сколько квалифицированной рабочей силы, например, для танкового завода в Челябинске есть на месте.

Параллельно с этим вводятся жёсткие ограничения на вывоз валюты, местных денег и ценных вещей за рубеж. Всё это — ценные ресурсы, которые требуется немедленно пустить на нужды экономического развития СССР и его обороны.

Как в СССР работал выездной туризм

Если в начале 1920-х советскому гражданину можно было беспрепятственно вывезти 300 рублей, а в начале 1930-х годов — 500, то потом эту лазейку прикрыли.

При этом Союз начинает развивать для отдельных категорий граждан зарубежный круизный туризм. Первым был теплоход «Абхазия», который в 1930 году вышел из Ленинграда и, обойдя всю Европу, пришел в Одессу. Советские туристы — сплошь передовики производства и ряд журналистов — побывали в нескольких иностранных портах — Данциге, Гамбурге, Неаполе, Стамбуле. И заграницу посетили, и в тоже время благодаря наличию сопровождения из числа сотрудников соответствующих органов были «на виду».

Фото: Бережной С.С./Общественное достояние/wikipedia В ноябре 1930 г. из Ленинградского порта в круиз вокруг Европы вышел теплоход «Абхазия», на борту которого находилось 257 туристов

Вторая мировая война надолго прикроет любой туризм. Потом будет восстановление страны, и каждый рубль, каждый человек будут на счету. За границу смогут ездить лишь официальные лица либо те, кто занимается ответственным партийным заданием — пропагандой или налаживанием связей с зарубежными сторонниками и союзниками СССР. Разведка не в счёт, у неё с момента образования Советского Союза всегда были возможности поехать куда надо для наведения там «тщательно спланированного бардака».

После ХХ съезда в 1956 году СССР активизирует научные, культурные и туристические связи со всем миром. Наиболее последовательно они развиваются со странами народной демократии в Восточной Европе, потом— с Югославией, а параллельно — с другими странами социалистической ориентации. Интересно, что одной из них становится Северный Вьетнам, куда уже в конце 1950-х начинают массово приезжать на обучение советские студенты. Юго-Восточная Азия — стратегически важный регион мира, в котором надо закрепиться. Так что для него делают серьёзное исключение.

Одновременно с этим начинают появляться всевозможные общества дружбы, которые позволяют по облегченной процедуре посетить ту или иную зарубежную страну. Основанный в 1929 году «Интурист» во второй половине 1950-х становится единственным и самым крупным туристическим объединением СССР. Только через него идут зарубежные путевки, которые централизованно распределяются по предприятиям. Туристический поток в обе стороны растёт как на дрожжах, несмотря на строжайший отбор.

К 1970 году из СССР за границу ежегодно выезжают около 1,5 млн человек, а въезжают — до 2–4 млн. К середине 1980-х число советских туристов вырастет в два-три раза.

Фото: Яков Берлинер/РИА Новости Туристы из Федеративной Республики Германии на Манежной площади в Москве 1965 год

Не забывают в СССР и про загранпоездки на теплоходах. Этот вид круизного туризма популяризировала вышедшая в 1969 году комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Семён Семёнович Горбунков был вполне типичным советским туристом — передовик производства, получивший через предприятие путевку для посещения заграницы.

Массовый советский турист того времени — не несгибаемый коммунист, стойкий к соблазнам капиталистического Запада, а конформист, готовый восхищаться товарным изобилием заграницы. Но при этом в силу своей лояльности он готов возвращаться в родные пенаты без каких-либо задних мыслей.

Как перестройка открыла границы, а пандемия закрыла

Очередной виток развития сношений СССР и Запада начался при Михаиле Горбачёве. Вслед за «ускорением и гласностью» в экономической и политической сфере начались изменения в туристической. В 1986 году правительство СССР приняло новые правила, которые резко облегчили выезд граждан за рубеж. Для получения выездной визы теперь не нужны были характеристики с места работы и от партийных организаций.

Если раньше сбор документов и срок рассмотрения заявки мог занимать до полугода, то теперь все укладывалось в один месяц. Не было четких маршрутов поездки и жёстких ограничений по срокам. Для выезда за границу можно было воспользоваться приглашениями не только от родственников, но и от знакомых.

Фото: Чернов/РИА Новости Пассажиры и встречающие в зале ожидания международного аэропорта «Шереметьево-2» 1987 год

И вот наступил последний год жизни СССР. 20 мая 1991 года принимается новый закон, который убирает последние препоны для выезда граждан за рубеж. Правда, вступил в действие он только в 1993 году, когда российская экономика была в глубоком нокдауне. Так что абсолютное большинство населения чаще всего выезжало не за границу, а в соседний регион. А для богатых жителей Москвы заграница начиналась уже за МКАД.

Во время пандемии COVID-19 условные железные занавесы были возведены по всему миру, позднее выездной туризм стал менее доступен для наших сограждан по известным причинам политического характера.



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