Внутри статуи Николая I в Петербурге нашли скелет змеи

Фото: Andrew Shiva / Wikipedia

В Санкт-Петербурге в ходе работ по реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади внутри статуи обнаружили скелет маленькой змеи, возможно, ужа, пишут СМИ. Специалисты так и не смогли понять, как змея могла оказаться в центре города, заползти внутрь статуи и там погибнуть, рассказал сотрудник реставрационной мастерской Денис Косицин. По его словам, останки пресмыкающегося обнаружили в статуе при расчистке швов.

Внутри обнаружили всевозможные объекты. Это мусор, записки от горожан, вплоть до того, что там лежал скелет маленькой змеи, возможно, ужа. Мы удивились, как она туда попала — центр города все же. Но тем не менее когда-то она туда заползла и там погибла, — сказал Косицин.

Статуя с Николаем I на коне включена в список объектов культурного наследия федерального значения, отмечает издание. Памятник также считается шедевром инженерной мысли — у него лишь две точки опоры. Последнюю реставрацию завершили в 2021 году, она продолжалась три года, но большая часть времени ушла на разработку проекта.

Ранее в Красносельском районе Петербурга на улице нашли череп, который оказался человеческим. Предварительно установлено, что череп мог принадлежать бездомному человеку. При этом никаких следов повреждений или признаков насилия при изучении останков не выявили.