«Плюнуть — и всё»: почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года 8 мая 1984 года Советский Союз отказался участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе

Фото: AP/ТАСС

Официальное открытие XXIII Олимпиады

К 1984 году бойкот Олимпийских игр стал делом обычным. Спорт, тем более общемировые соревнования, всегда был политикой. И у сторонников отказа от участия всегда находились причины объявить свои решения «политически необходимыми». Но в 1980 и в 1984 годах в спортивных бойкотах на олимпийском уровне впервые участвовали сверхдержавы — США и СССР соответственно. Почему Москва решила не играть на арене своего заклятого противника и что на это повлияло — в материале NEWS.ru.

Как страны мира бойкотировали Олимпиады до Лос-Анджелеса

Игры в Монреале в 1976 году бойкотировали 29 африканских стран. Причиной стало сотрудничество Новой Зеландии и ЮАР, в которой был режим апартеида. К этому моменту страна «превосходства белых» уже шесть лет была исключена из МОК (Международный олимпийский комитет). Спортивный бойкот ЮАР будет действовать до 1994 года, то есть по сути до падения режима апартеида.

В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан. США решили не упускать этот момент. На носу у Картера была предвыборная кампания, президенту, который объявил права человека приоритетом внешней политики, надо было проявить жесткость. Вашингтон стал искать способы перенести Олимпийские игры 1980 года из России в какую-нибудь другую страну.

Фото: CC BY-SA 4.0/Gmasonoz/commons.wikimedia.org Внешний вид Колизея во время Олимпийских игр 1984 года

Но МОК упёрся. Любые попытки США переиграть ситуацию натыкались на угрюмое непонимание спортивных функционеров. Тогда американцы решили, что к черту — просто организуем бойкот. Союзникам и зависимым странам настоятельно рекомендовали не посылать своих спортсменов в Москву. Так будущая Олимпиада лишилась команд из более 60 стран.

При этом к спортсменам в странах-бойкотистах применялись не только меры морального давления. В США некоторым из них угрожали лишением гражданства. В Италии, где многие спортсмены были военнослужащими, вводился прямой запрет на посещение Игр. Так что будущий чемпион по дзюдо Эцио Гамба уволился из армии, чтобы поехать в Москву. А в Австралии просто прибегли к тройному прессу: СМИ полоскали спортсменов, которые собирались поехать в Москву, политики кричали, что такая поездка — это национал-предательство. Ну и, в конце концов, свой весомый авторитет в дискуссию внесли церкви. С амвонов осуждались любые попытки спортивного сотрудничества с СССР. И тем не менее более тысячи спортсменов из стран-бойкотистов приехали в Москву.

Власти СССР такое отношение к Олимпийским играм, которые впервые проводились в стране Варшавского блока, воспринимали нервно. Особенно от США, которые проигрывали Москве на каждых соревнованиях с 1968 года.

Как холодная война продолжалась на олимпийских аренах

Есть мнение, что СССР специально в конце игр 1980 года поднял не американский флаг, а городской флаг Лос-Анджелеса. Мол, Москва намеренно макнула Вашингтон в грязь. Но на самом деле спортивные чиновники из США требовали, чтобы эмблема их страны вообще не появлялась на Олимпиаде. Москве пришлось срочно решать вопрос — что вывесить в конце церемонии закрытия, где происходила символическая передача игр следующей стране.

«Даже в протоколе Игр американцы на правительственном уровне потребовали, чтобы никакой символики не было в местах проведения соревнований <...>. Но флаг мы должны были передавать оргкомитету Лос-Анджелеса, на флагштоке должен был находиться флаг следующих Игр — США. Мы нашли выход — подняли флаг Лос-Анджелеса», — вспоминал помощник председателя оргкомитета Игр 1980 года Александр Козловский. Вот и пришлось вместо флага страны вывешивать флаг города.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press XXII Олимпийские игры в Москве, 1980 год

Но в будущем это стало мифом. Мол, уже из 1980 года СССР намекал, что он ответит аналогичными мерами на американской Олимпиаде. Однако в 1982 году, когда глава МОК Хуан Антонио Самаранч приехал в Москву, ему тогдашний член Политбюро Гейдар Алиев лично подтверждал участие СССР в Играх.

«Мы готовимся к Играм в Лос-Анджелесе. И хотя до нас доходят разговоры о возможном бойкоте с нашей стороны, мы никогда не опустимся до уровня Картера», — ответил будущий президент Азербайджана.

Союз не собирался отказываться от Игр, на которых он мог победить. И это была бы со всех сторон великолепная победа, не только спортивная, но и политическая.

Почему СССР отказался от Игр в США

Однако с апреля 1984 года, по воспоминаниям большинства спортсменов, настроения поменялись. Формально все готовились к поездке в Лос-Анджелес, но в расположения команд зачастили лекторы, которые самым жестоким образом стали ругать США, спортивную организацию будущих Игр и допускать намеки, что СССР может и не поехать на соревнования.

Ситуация в Союзе поменялась не сразу. В 1982 году умер генсек Леонид Брежнев. Его сменил Юрий Андропов, который умер как раз в 1984-м. Оба генсека обожали спорт, были заядлыми болельщиками. И никто из них не собирался отказываться от Олимпиады. По заявлению Самаранча, Андропов по конфиденциальным каналам подтвердил ему участие СССР в будущих Играх.

Во главе страны встал Константин Черненко. Мало того что действующий генсек был очень больной, он не сильно интересовался спортом. Поэтому решение об участии в Олимпиаде падало на плечи партийных функционеров, у которых было много причин не поехать на Игры.

Фото: Вячеслав Рунов/РИА Новости Константин Черненко

Против был имевший огромный аппаратный вес глава советского МИД Андрей Громыко. 1 сентября 1983 года СССР сбил южнокорейский Boeing 747, вызвав адский международный скандал. Громыко уже воспылал «нелюбовью» к грядущей Олимпиаде. Главный советский дипломат склонялся к тому, что действовать по отношению к США надо симметрично — они бойкотировали Игры 1980 года, а СССР и его союзники будет бойкотировать Игры-1984.

Вторым человеком, ставшим в итоге триггером советской кампании бойкота, стал Марат Грамов, глава Спорткомитета СССР с апреля 1983 года. В этом же году его сотрудники поехали в США, чтобы на месте договориться об условиях приёма советских спортсменов. Москва вполне обосновано боялась столкнуться с разными подрывными акциями. Поездка была, мягко говоря, неудачной.

Во-первых, США потребовали детальные анкеты и данные на каждого въезжающего к ним члена советской делегации. Что нарушало все подписанные документы и хартии МОК. Более того, американцы умудрились заранее отказать во въезде некоторым из них, обвинив в работе на КГБ.

Во-вторых, чартерные рейсы из СССР до Лос-Анджелеса были запрещены. То есть советские спортсмены должны были потратить дополнительное время, просто чтобы добраться до Игр.

В-третьих, была запрещена стоянка советского теплохода в порту города. Тут была маленькая хитрость. Игры в Лос-Анджелесе в полном соответствии с неолиберальной идеологией президента Рональда Рейгана должны были стать полностью частными. Ни цента государственных расходов. И надо отметить, что за счёт продаж прав на трансляцию и общей скандальности происходящего они окупились, принеся доход более $230 млн. Но за счёт своего теплохода СССР хотел сэкономить. Размещение там спортсменов было дешевле, чем оплачивать их проживание в Олимпийской деревне. И, что важно, спортсмены были бы под контролем советской стороны.

Наконец, в-четвёртых, СССР затребовал у американцев гарантий безопасности для своих спортсменов. США отказались их предоставить. И тогда на стол Грамову легла бумажка, что с организацией у СССР выходит какой-то швах.

Но спусковым крючком стали зимние Олимпийские игры февраля 1984 года в Сараево. СССР занял второе место в общекомандном зачёте, уступив ГДР. Для Грамова, который пробыл в кресле главного советского физкультурника меньше года, это был удар.

Второй провал на Олимпийских играх мог Гамова номенклатурно похоронить. «Марат Владимирович просто испугался. В тот год на первых для него Играх в Сараево сборная СССР уступила в командном зачете ГДР. На Грамове не было лица. Так что перед Лос-Анджелесом он перестраховался», — вспоминал Виталий Смирнов, занимавший тогда должности председателя Спорткомитета РСФСР и вице-президента МОК.

Чем бойкот Олимпиады-1984 обернулся для СССР

В руководстве КПСС витали настроения плюнуть на всё и послать американцев с их Олимпиадой. Присутствовал и страх. «А если проиграем?» — спросил у Смирнова завотделом пропаганды Лучинский, будущий президент Молдавии. Спортивный чиновник напрасно объяснял членам ЦК, что и в таком случае СССР будет кем гордиться. Но наверху уже всё решили.

Не в последнюю очередь потому, что внизу «было видней». 29 апреля 1984 года Грамов пишет в ЦК записку «О сложившейся ситуации в связи с Играми в Лос-Анджелесе». И там все чётко — участвовать не надо, США нарушают всё и вся, давайте вместо этого проведём свой собственный аналог Олимпиады — игры «Дружба-1984». Участвовать в последних будут спортсмены из стран советского блока, которые присоединятся к бойкоту Игр в США.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Торжественное открытие соревнований «Дружба-84» в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники» под официальным девизом «Спорт - дружба - мир», 18 августа 1984 года

Записку приняли на ура. Уже 5 мая 1984-го ЦК принимает решение о бойкоте Игр. А 8 мая НОК (Национальный олимпийский комитет) СССР единогласно голосует за отказ от участия советской стороны в Олимпиаде. Всё, Союз официально бойкотирует Игры.

Самаранч и целый ряд международных чиновников пытаются спасти ситуацию. Весной 1984 года главы МОК через одного прибывают в Москву, пытаясь достучаться до советских руководителей, но члены ЦК отказываются встречаться с гостями. Самого Самаранча принимает один из министров, который вообще не уполномочен вести переговоры такого уровня. В сердцах глава МОК скажет своему окружению: «Всё, теперь это их проблемы. Они — проигравшая сторона».

В 1984 году США впервые с 1968 года выиграли общекомандный зачёт. Команда Румынии, которая никогда звёзд с небес не хватала, умудрилась стать второй.

Так стоило ли СССР отказываться от Игр? Большинство спортсменов, которые находились на пике формы в 1984 году и не смогли принять участие в Играх, сожалели об этом всю жизнь. Даже американские дипломаты и спортивные чиновники говорили, что само участие Москвы в Играх наносило удар имиджу США. А с точки зрения спортивных возможностей олимпийская сборная Союза в тот момент была сильнейшей в мире. Просто по инерции в 1988 году на играх в Сеуле СССР легко раздавил всех своих соперников.

В 1984 году Москва упустила, быть может, одну из своих самых важных политических побед. Но скоро наступит 1985 год вместе с перестройкой, и огромной стране будет не до бойкотированной Олимпиады.