Последняя война Советского Союза

Путь от свержения 2 апреля 1978 года авторитарной диктатуры Мухаммеда Дауда до гражданской войны Афганистан пробежал за два года. Уже 8 мая 1978 года новое правительство во главе с просоветской и прокоммунистической Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) попросило Москву срочно направить в страну советских советников — партийных, военных, гражданских, а также сотрудников КГБ СССР. На протяжении следующего, 1979 года Кабул 20 раз просил СССР ввести воинские контингенты. Но Москва не торопилась с этим, хотя численность военных советников была увеличена с 400 до 4500 человек. Ввод войск начался в конце декабря 1979 года. И причиной этого решения оказался «злой гений» Афганистана — Хафизулла Амин.

Режим под ударом

Саурская революция 1978 года в Афганистане, уничтожившая режим Мухаммеда Дауда, а заодно его самого, членов его семьи и министров его кабинета, привела к власти своеобразный триумвират — Мохаммада Тараки, Хафизуллу Амина и Бабрака Кармаля. К тому времени ситуация в стране напоминала паровой котёл, который в любой момент был готов взорваться.

Уже в 1975 году правительство Дауда подавило опасное восстание местных исламистов. Будучи пуштунским националистом, Дауд предъявлял территориальные претензии к Пакистану. Отношения с нацменьшинствами страны у него не задались. Их выкидывали из органов власти, а на их места брали только этнических пуштунов. Помимо этого, в армии росла оппозиция режиму, а СССР был недоволен попытками Дауда заручиться поддержкой США, Турции и Саудовской Аравии.

Новая просоветская власть не оправдала ожиданий Москвы, которая пыталась сохранить нейтральный Афганистан у своих южных границ. Две крупнейшие фракции НДПА — «Хальк» и «Парчам» — вступили в борьбу между собой. Это не добавляло устойчивости новому режиму, который начал масштабную программу реформ — аграрную, образовательную (90% доминировавшего в стране сельского населения было неграмотным), подразумевающую предоставление прав женщинам, развитие горнодобывающего комплекса и другие меры.

16 сентября 1979 года премьер-министр Афганистана Хафизулла Амин сверг главу страны Мохаммада Тараки. 9 октября Тараки убили — задушили подушками по приказу Амина.

Афганистан - Кабул HH/AP/TASS

Новому главе Афганистана досталось весьма специфическое наследство. Страну охватили мятежи исламистов, которые подавлялись крайне жестоко. Дело доходило до сожжения людей и закапывания живьём. Вооружённые бунты случались даже в Кабуле.

Режим преследовали и внешнеполитические неудачи. США, крупнейший зарубежный спонсор Афганистана, свернули программу помощи на $150 миллионов. Причиной стало убийство в феврале 1979 года посла США Адольфа Спайка Дабса. Афганцы, участвовавшие в освобождении дипломата, умудрились убить и его, и его похитителей. В Вашингтоне посчитали, что Кабул прячет концы в воду и всё это — какая-то провокация со стороны режима и СССР.

Казалось бы, Москва оказалась единственным бенефициаром похищения. Но проблема была в том, что теперь СССР должен был гарантировать устойчивость режима, который трещал по швам.

Прагматичный лидер с хитрым планом

Первое же, что постарался сделать Амин, когда пришёл к власти, — это наладить отношения с США. Ему уже было известно, что местные исламисты получаю т средства через Пакистан со стороны Вашингтона. Если бы удалось прихлопнуть эту оппозицию, а также возобновить гуманитарную помощь — Афганистан ослабил бы контроль со стороны СССР. Да, несмотря на поддержку Москвы, Амину не нравилось, что она суёт нос во внутренние дела.

В октябре 1979 года Кабул начал настойчиво искать встречи с американскими поверенными в делах, и 27 октября такая встреча состоялась . Глава Афганистана с ходу попросил гуманитарной помощи и постарался разубедить американского дипломата в том, что правительство его страны стояло за убийством посла Дабса. Но безрезультатно — ему никто не поверил.

Смущало американцев и то, что Амин развязал в своей стране массовый террор. В октябре расстреляли несколько видных оппозиционеров-антикоммунистов: экс-мэра Кабула, мулл, служащих предшествующего правительства. Казни, как и бунты, во времена Амина происходили постоянно.

Однако встреча с Амином произвела впечатление на американского дипломата. По его словам, перед ним предстал прагматичный лидер, а не какой-то там марксистский фанатик.

Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана Хафизулла Амин, 1979 год АДН - ТАСС

Дипломат считал, что помимо ослабления влияния СССР Амин пытается внести раскол среди вооружённой оппозиции своему режиму и посеять рознь среди внешних противников Афганистана: Саудовской Аравии, Ирана и Пакистана. Короче говоря, афганский лидер проводит хитрые манёвры, но на них Вашингтону не стоит реагировать.

Об этом разговоре по своим каналам узнали в Москве. И сделали из этого свои выводы.

Кругом враги — начнём войну!

Через два дня, 29 декабря, несколько членов ЦК КПСС во главе с Юрием Андроповым быстро написали «ориентировку» по Афганистану. Амина обвинили в антисоветчине и стремлении увести Кабул в лагерь геополитического противника .

Причём со временем обсуждение положения в Афганистане начало принимать вид какой-то паранойи. В декабре министр обороны СССР Дмитрий Устинов и глава КГБ Андропов дошли уже до того, что ЦРУ пытается своими подковёрными играми создать «Великую Османскую империю», в состав которой войдут южные республики СССР. Дошли до размещения «Першингов» в Афганистане, вторжения Пакистана для аннексии афганского севера и т. п.

С другой стороны, на руководство давил Бабрак Кармаль, который утверждал, что Амин совсем слетел с катушек. И заявлял, что у него в столице якобы есть 500 испытанных бойцов, готовых в любой момент свергнуть предателя. Удивительно, но советское руководство вполне доверяло таким данным — это был ровно тот момент, когда верхушка уже уверовала в свои страхи и каждое лыко было в строку.

Против вторжения были советские военные советники в Афганистане, реально смотревшие на вещи. Кремлёвская верхушка, очевидно, рассчитывала на лёгкую прогулку. Хотя не требовалось гениальности, чтобы понять, что США насытят страну современным оружием, а мотивацию к сопротивлению даст сам СССР своим вторжением — и всё это выльется в масштабную бойню.

Демократическая Республика Афганистан Валерий Шустов/РИА Новости

Но у кремлёвских страхов была и рациональная сторона . В конце 1970-х годов СССР умудрился вести несколько войн по всей планете — в Африке и Азии, не считая активной военной помощи своим союзникам по всему миру. Казалось бы, он находился на пике своего развития. Тем не менее уже началось замедление экономики и рост внутренних проблем.

На дипломатическом фронте дела шли тоже не очень гладко — вся южная граница СССР приходилась на недружественные или откровенно враждебные государства, кроме КНДР и Монголии. В Москве считали, что выпадение Афганистана из советской орбиты не оставляет ей выбора. Особенно СССР страшил малейший риск превращения Кабула в плацдарм для проникновения в советскую Среднюю Азию, а также доступ США или их союзников к урановым месторождениям Афганистана.

В ЦК решили, что Амина надо свергать, ставить на его место «ручного» Кармаля и вводить войска. 27 декабря 1979 года он был свергнут руками КГБ СССР. Амин и часть членов его семьи были убиты. За два дня до того, 25 декабря, советские войска вошли в Афганистан. Так началась последняя крупная война Советского Союза. Из-за огромных расходов она станет одним из факторов разрушения Советского государства.