Как СССР поссорился с США: история создания НАТО 4 апреля 1949 года в Вашингтоне была создана Организация североатлантического договора, также известная как НАТО

Фото: Свердров/РИА Новости

Создание в Европе военного альянса под эгидой США встретило сопротивление местных великих держав — Великобритании и Франции. СССР же с самого начала воспринимал такие действия как попытку развязать войну против него. С его стороны это выльется в создание Организации стран Варшавского договора (ОВД) в 1955 году. Вашингтону пришлось включить «план Маршалла» и сильно давить на европейских союзников, чтобы дать НАТО ход.

В каких условиях создавался НАТО

Окончание Второй мировой войны европейцы встретили, что называется, подбрасыванием чепчиков в верх и криками «Ура, наконец-то настал мир!» Война надоела всем, и в 1945 году многие думали, что теперь-то, после гибели десятков миллионов человек и основания ООН, кровавый бедлам закончился бесповоротно.

Наивные люди — мир стоял перед новой, холодной войной, где отсутствие боевых действий в Европе не исключало массу военных конфликтов в других частях света. В начале XXI века выяснилось, что они унесли больше жизней, чем последняя мировая война.

Начало общемирового конфликта между СССР и США обычно датируют 1946 годом, когда бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою речь в Фултоне. Он же ввёл понятие «железный занавес», которое жёстко приклеилось к политике Союза на территории Восточной Европы и по отношению к собственному населению.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Уинстон Черчилль

Но в тот момент даже в США речь британца была во многом воспринята чуть ли не как «хайпожорство». Черчилль, мол, хочет вернуться в большую политику после того как продул выборы лейбористам в 1945 году. Кроме того, в Вашингтоне знали, что Лондон с Парижем уже вовсю готовятся заключать военный альянс. И это, мягко говоря, не нравилось президенту США Гарри Трумэну. У него были свои виды на Европу, в которой самостоятельность союзников не предусматривалась.

«Но почему, собственно, другие страны, большие и малые, в том числе державы, вынесшие на своих плечах всю тяжесть борьбы против гитлеровской Германии, должны теперь заплатить за участие Америки в мировых делах отказом от самостоятельности своей политики?», — спрашивал в сентябре 1945 года глава советской дипломатии Вячеслав Молотов у своего американского коллеги Джеймс Бирнса.

Позиция СССР в данном вопросе была простой — он создавал в Европе перед своими границами буферную зону с подконтрольными ему правительствами. Вмешательства в эти дела он терпеть не собирался. Союз лежал в руинах, требовалось много усилий на его восстановление, и очередная мировая война могла его просто прихлопнуть.

Но начиная с 1947 года ситуация начала резко меняться. От обмена грозными нотами и взаимными обвинениями в подрывных действиях США перешли к прямому финансированию военных программ своих потенциальных союзников, озвучили «план Маршалла» и попытались расколоть просоветский лагерь.

Как рассорились СССР и США

Сразу же после Второй мировой войны у Европы опять зачесалась её «пороховая бочка». В Греции шла гражданская война, в которой на стороне правых националистов и бывших фашистских коллаборационистов выступили Великобритания и США. СССР первоначально сделал вид, что устранился. Зато коммунистическая Югославия во главе с Иосипом Брозом Тито поперла по всем азимутам.

Белград начал требовать у Италии вернуть Триест и часть области Венето. С Албанией в 1946 году и Болгарией в 1947 году были заключёны де-факто оборонительные союзы, которые, как считали в Афинах, Лондоне и Вашингтоне, направлены были прямо против Греции. Тито помогал греческим коммунистам. Носились слухи, что у Болгарии с Югославией были планы по созданию независимой Македонии из части территорий Греции. Страна должна была быть коммунистической и влиться в дружную семью советских наций.

Со своей стороны СССР нажимал на Турцию, требуя у неё баз для своего Черноморского флота. В 1945 и 1946 годах в Закавказском военном округе прошли большие учения. Анкаре откровенно сигнализировали, что лучше пойти на уступки. Заодно СССР начал требовать в аренду часть какого-нибудь греческого острова. Да, тоже под базу для Черноморского флота.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Учения в Закавказском военном округе

Такие действия не добавили взаимности в и без того трещавшие по швам отношения между экс-союзниками по Антигитлеровской коалиции. В Лондоне и Вашингтоне опасались усиления Москвы в Средиземноморье, выхода в Атлантике и создания баз на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Если бы СССР действовал успешно в данном направлении, Европа отказалась бы охвачена «красными поясами» с востока и юга. А ещё в Италии и Франции существовали огромные компартии, что не добавляло США уверенности в устойчивости этих правительств.

12 марта 1947 года президент Трумен выступил в Конгрессе с посланием «О политическом положении в Греции и Турции». Название, что называется, ничего не предвещало. А в реальности президент США сформулировал новую внешнеполитическую доктрину сдерживания СССР. Вначале только на Балканах, а потом — во всем мире. Будущим союзникам по НАТО на «сдерживание коммунизма» и «защиту свободы» выделялось $400 млн. Трумен прямо заявлял, что необходимость «борьбы за демократию» может потребовать самых суровых и жёстких мер.

Послание отлично легло на антикоммунистические настроения, которые с 1945 года активно «выращивались» демпартией. Вначале Комитет по антиамериканской деятельности занялся культурной сферой и начал погром Голливуда. Потом переключились на пропесочивание «рузвельтовских кадров», которые, по мнению республиканского Конгресса, проводили слишком мягкую политику по отношению к СССР. Почва для экспансии и столкновения с Союзом была создана за какие-то два-три года.

Фото: US Navy/globallookpress.com Американская военная база в Триполи, наше время

В том же 1947 году США принимают решение не выводить свои войска из Европы, хотя по решению конференций союзников они уже должны были это сделать. В Ливии, которая тогда была колонией Италии, американцы получат военную базу в районе Триполи. То что планировал и не смог сделать СССР, США осуществят в превентивном порядке в нарушение всех договоренностей.

Как решалось, кто возглавит новую антикоммунистическую коалицию

США надо было торопиться, так как в первых рядах «сдерживать коммунизм» уже бежали их европейские союзники. И более того, в этом они хотели обойтись без Вашингтона, что последнему категорически не нравилось.

Франция, опираясь на неудачный межвоенный опыт, решила, что строить военные отношения надо с проверенными соседями. А не какими-то непонятными лимитрофами, которые в настоящий момент ушли под руку СССР.

4 марта 1947 года Париж и Лондон заключили Дюнкеркский союз — франко-британский Договор о союзе и взаимопомощи сроком на 50 лет. В случае атаки на одного из подписантов другой должен был немедленно прийти к нему на помощь. Очень символично, что подписали соглашение именно в Дюнкерке, откуда британская армия бежала на острова в 1940 году. Договор как бы должен был подчеркнуть, что эта ситуация никогда больше не повторится.

Но тут в дело вмешалась география. Стало понятно, что без Бельгии, Голландии и Люксембурга не обойтись. Ведь в любом случае перед атакой на Францию «потенциальному противнику» придётся атаковать и эти страны.

Атака по морю на Британию исключалась, а вот на суше, как считали в Париже, у Франции были два опасных противника — это в первую очередь Германия и уже во вторую очередь СССР. К сформулированной в 1947 году «Доктрине Трумена», которая предписывала сдерживать коммунизм, в Париже отнеслись с прохладцей.

Фото: Global Look Press Гарри Трумэн

17 марта 1948 года между Великобританией, Францией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом был подписан Брюссельский акт. В советской прессе его называли «Западным союзом» и прямо заявляли, что он направлен против СССР.

В целом верно, так как глава британского МИДа Эрнест Бевин, докладывая на заседании правительства о ходе подготовки Брюссельского пакта, заявил, что сделал ссылку на антигерманскую направленность, чтобы избежать «недоразумения с Россией». Но уже 4 января 1948 года он же заявил, что в принципе надо рассматривать включение Германии в западноевропейские структуру общей безопасности.

Для начала Британия и США решили объединить две зоны оккупации в «Бизонию». У СССР привычным образом никто ничего не спрашивал. Потом к «Бизонии» стали зазывать Францию, чтобы получилась «Тризония» — как бы единая Западная Германия.

Париж упирался, так как получить на своих восточных границах «традиционного» для XIX-XX веков врага ему никак не улыбалось. Вот тут-то и понадобился «План Маршалла», который США оформили в 1947 году.

«План» четко шел в русле «Доктрины», но сдерживал коммунизм более тонкими методами. Согласно нему, США предоставляли Европе $12 млрд помощи, гарантировали кредит и технологическую помощь, стабилизировали финансовую систему. Взамен требовалось очень немногое — убрать коммунистов из послевоенных правительств, провести правые реформы по либерализации своих рынков, допустив на них американцев и, по сути, отдать им экономическое первенство в Европе.

Фото: E. Spreckmeester/Public domain/Wikimedia Commons Плакат, посвящённый плану Маршалла («Какова бы ни была погода, только вместе мы достигнем благосостояния»; слова weather (погода) и together (вместе) рифмуются.)

Для стран Восточной Европы, которые тогда находились под крылом Москвы, были выдвинуты требования отказаться от просоветских реформ, удалить из власти коммунистов и допустить американцев на свои рынки. СССР вместе с союзниками, как и было предсказано многими, отказался.

А вот для Франции «План Маршалла» де-факто оказался настоящей взяткой. Если до него она упиралась и ни в какую не желала видеть Германию в рядах общего военно-политического союза, то большой объём финансовой помощи со стороны США заглушил до нуля галльский патриотизм. Оказалось, что враг — он в принципе и не враг, а так. Одним словом, бабло победило традиционные представления. Франция дала зелёный свет на включение западной Германии в будущий военно-политический блок Запада.

Как создали НАТО

США привыкли защищать свою территорию на дальних подступах. Это проявилось ещё в начале XIX века, когда «Доктрина Монро» фактически создала рядом со страной «задний двор», который был оборонительным рубежом для нападения с юга и источником колоссальных прибылей для экономики североамериканского гиганта.

К началу XX века оборонительные рубежи колониальных США проходили по Тихому океану (Гуам, Марианы, Маршалловы острова), части Азии (Филиппины) и в Латинской Америке. Можно сказать, что Вашингтон, у которого у тому моменту сложились исключительно прекрасные отношения с Канадой, был защищён со всех сторон, кроме Запада. Европа могла стать плацдармом для нападения на США, но вплоть до Первой мировой войны этого не так сильно опасались.

Зато немецкие подлодки, которые устроили охоту за американскими кораблями, быстро доказали Вашингтону, что и этот фланг надо бы зачистить. Но до окончания Второй мировой этот вопрос нельзя было решить. Европа была континентом великих держав, которые вполне успешно конкурировали с США в отдельных регионах мира.

Фото: Egon Steiner/dpa/Global Look Press Учения НАТО в Северном море

Вторая мировая война сделает две очень важные вещи. Во-первых, она обанкротит окончательно все ведущие государства Запада. Им не поможет даже жесточайшая сверхэксплуатация их колоний, где задолго до немецких нацистов уже были установлены де-факто фашистские режимы. Нидерланды, Бельгия, Британия, Франция, а также побежденные Италия и Германия — все они нуждались в деньгах. Во-вторых, их правые правительства — в защите от коммунистов и левых, которые небезосновательно считали, что век людей, которые втравили человечество в мировую бойню — прошёл.

Долги, неустойчивая политическая ситуация и финансовая помощь Европе, а также военная мощь США были теми факторами, которые загоняли великие державы Запада под руку Вашингтона. Ничего личного, просто бизнес и национальная безопасность. К которой американцы относились очень серьёзно, ведь в начале 1949 года выяснилось, что коммунисты берут вверх в Китае. Азия начинала ускользать из рук США, что было воспринято в Вашингтоне очень нервно.

Настолько нервно, что уже в 1950-х годах появится «теория домино», по которой приход к власти в Юго-Восточной Азии хотя бы одного коммунистического правительства приведет к падению всех остальных. А это, в свою очередь, уничтожит тихоокеанские фланги обороны США. В результате Вашингтон развяжет Вьетнамскую войну, поучаствует в индонезийском геноциде, а после будет до последнего отстаивать «законность» правительства Пол Пота в Камбодже.

Фото: Abbie Rowe/Public domain/Wikimedia Commons Церемония подписания договора, Вашингтон, 4 апреля 1949 года

Стремясь, с одной стороны, построить заслон «мировому коммунизму» в Европе, а с другой перенаправить часть военных усилий СССР из Азии, США формируют создание западного оборонительного альянса. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне между США, Канадой, странами Брюссельского пакта, а также Исландией, Норвегией, Данией, Португалией и Италией был подписан договор о создании Организации Североатлантического договора — НАТО.

США и здесь себе не изменили. Португалию включили, так как она владела Азорскими островами, на которых США планировали построить базу для контроля Африки и пути в карибский бассейн. Исландия и Норвегия запирали часть арктических путей в северную Атлантику, а у Дании была Гренландия, с которой можно было при случае нанести удар по СССР или же отразить любое нападение на север Атлантики. Италия была нужна для сдерживания СССР в Средиземном море.

В 1955 году в состав НАТО вошла Западная Германия. Эшелонированная оборона против СССР была построена. Москве запирали все выходы в Атлантику. «Бастион против коммунизма» был выстроен.