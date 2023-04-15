Борьба за Арктику: как СССР делил ее с США с Англией, что там сейчас 15 апреля 1926 года границы СССР протянулись до Северного полюса. Кто сейчас оспаривает российскую юрисдикцию в этом регионе?

Фото: РИА Новости

Ледокол «Красин» во льдах

В начале XX века единственной территорией, которую толком не успели колонизовать, была Арктика. Впрочем, гонка за её освоение уже велась. В 1926 году СССР заявил свои претензии на половину Северного Ледовитого океана и на все острова в его акватории. Далеко не все его соседи согласились с этим. Как происходил и идет до сих пор раздел заполярных территорий, а также о претензиях на них других государств — в материале NEWS.ru.

Как начиналось освоение Арктики

В начале 1870-х годов австрийский полярник Юлиус Пайер открыл архипелаг Франца-Иосифа.

«У русских — владения в Азии, у французов и англичан — в Африке, а у Австро-Венгрии — будут на севере», — заявил исследователь Арктики, чем изрядно «прожарил» петербургскую публику.

К этому времени в Российской империи уже разворачивался настоящий скандал, связанный со скандинавскими соседями. Губернаторы, флотское командование и купцы северных территорий страны обвиняли норвежцев, что они браконьерским образом бьют тюлений и ловят рыбу в российских водах. Что ещё хуже, по версии самодержавных властей, «викинги»-де, уничтожали погосты и сносили православные кресты на архипелаге Новая Земля. «Доколе, и вообще — пора положить предел такому беспределу. Это наши моря, и эксплуатировать их можем только мы», — такова была логика царизма.

Россия, конечно, давно посылала военных моряков исследовать необжитое ледяное пространство за полярным кругом. Интерес к нему то угасал, то опять разгорался. Даже в конце XIX века в научных кругах Петербурга муссировались идеи, что между мысом Дежнёва (Дальний Восток), полуостровом Таймыр и архипелагом Новая Земля есть огромные территории. Некоторые из них тянутся аж до Северного полюса.

Косвенно этот подход был даже заложен в разграничение морских границ между Россией и США. После того как Вашингтону удалось продать Аляску, акваторию в Беренговом море поделили пополам. Граница при этом, согласно договору, уходила дальше строго на север в Полярный океан буквально «куда-то вдаль и до бесконечности». Просто теоретически географы понимали, что где-то там есть полюс, но где он именно — никто не знал.

Какие события ускорили исследования русской Арктики

Процесс исследования русской Арктики подстегнули три события.

Во-первых, будущий император Николай II по возвращении из путешествия в Азию в 1891–1892 годах проедется по Сибири. И будет восхищён огромными пространствами.

Во-вторых, практика колониальных захватов во время географических открытий. То есть, если путешественник из страны А откроет какую-то неизвестную землю, то его правительство имеет право немедленно застолбить эту территорию за собой. Конечно, случались всякие коллизии, типа Фашодского инцидента между Францией и Британией в Африке. Империалисты не поделили территорию в Восточном Судане. Мнения аборигенов никто не спрашивал — не до них, «цивилизованные нации» делят мир.

В-третьих, поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Расчеты имперского Министерства флота показали, что если бы эскадра Рождественского шла по Арктике, она затратила бы в два раза меньше времени. И у неё были бы все возможности остановиться на российской территории, пополнить экипаж, запасы угля, боеприпасов, наконец, отремонтировать корабли. Да и более того, использовать военные и гражданские корабли на Дальнем Востоке.

Фото: Public domain Экспедиция Нансена на марше

Как Канада стала примером для России

Отличный повод застолбить приполярные территории за Россией дала Канада. Британский доминион сам был не прочь построить свою арктическую империю. К тому же в Оттаве понимали, что расширяться на юг не получится — там США. А на севере были «бесхозные» просторы.

Как и в случае России, Канада исходила из экономических потребностей — китобойный промысел, вылов рыбы и добыча ресурсов (металлы, лес), а также военных — прикрыть уязвимый для вторжения север. И в 1909 году Оттава объявила, что вся Арктика к северу от её границ в настоящий момент и до самого Северного полюса — всё это Канада. В мае 1925 года канадцы официально закрепили свою право на арктический сектор, точно определив их границы. Заодно Оттава заявила, что Северный полюс принадлежит ей.

В Петербурге внимательно следили за поползновениями своих полярных соседей. Увидев действия Канады, Российская империя решила, что надо брать с неё пример. И в 1916 году самодержавный МИД разослал союзникам по Антанте и соседям по Арктике меморандум. Согласно этому документу, все территории от нынешних полярных границ России и до Северного полюса принадлежат России, и только ей. В ноте Петербурга была одна хитрость — российскими признавались даже те территории, которые ещё не были открыты.

Фото: Public domain Зимовка шхуны Георгия Седова «Св. Фоки» у Новой Земли

Как Советы объявили о правах на северные территории

Казалось бы, Гражданская война после поэтапного сноса монархии и временного правительства должна поставить крест на арктических претензиях. Но не тут-то было. В 1920 году большевистский Наркомат иностранных дел рассылает абсолютно похожую на документ четырёхлетней давности ноту по всем правительствам великих держав и соседей России.

Причины того, что советская власть желает контролировать Арктику, очень простые. В этом регионе есть чем торговать с Европой. Начиная с 1920 года под личным наблюдением Феликса Дзержинского начинаются «карские экспедиции». Через полярные моря караван судов идёт вслед за ледоколом до устья крупных сибирских рек — Оби, Лены и Енисея. После чего суда спускаются вниз по ним, загружаются лесом, зерном, металлами, пушниной и вывозят этот ценный груз в европейскую часть страны.

Для Советской России, которую терзали голод и эпидемии тифа, тысячи, даже десятки тысяч тонн сибирского продовольствия — это настоящее спасение.

Вторым моментом стала военная безопасность. Арктика слабо населена, и если её не контролировать, то любой сильный сосед может задним числом оттяпать какой-то кусок.

Фото: Public domain Рынок пушнины в Ирбите

Как СССР боролся за Арктику с США и Великобританией

В 1923–1924 годах часть сенаторов США стали лоббировать захват острова Врангеля. «План Денби», как его называют по фамилии предложившего его сенатора-экспансиониста, не получил одобрения при республиканской администрации президента Кэльвина Кулиджа. Но это не помешало Штатам требовать присоединить территорию к себе.

Причиной послужил канадский десант 1921 года. Полярник Стефенсон решил, что раз Япония, судя по всему, хочет забрать российскую Восточную Сибирь, этому надо помешать. Ну как помешать? Форпост нужен на Севере у чукотского побережья. И в этом Стефенсона поддержали канадские власти, после чего полярник высадился на острове Врангеля вместе с коллегами.

Скоро начался скандал, так как власти Аляски заявили, что остров всегда был американский. Спор закончился ничем. Все полярники умерли к 1924 году. Пришедшее за ними американское судно обнаружило эскимоску, которую наняли в качестве кухарки, и корабельного кота. Впрочем, взяв их на борт, взамен американцы высадили свой полярный десант.

Всё это в конце концов исчерпало терпение советского правительства. Поначалу в 1923 году Москва рассылала ноты в Лондон и Вашингтон. А когда стало понятно, что дипломатические каналы не срабатывают, в августе 1924 года к острову подошла канонерская лодка «Красный Октябрь». Американцев загрузили на судно и вывезли на материк. На острове был поднят Советский флаг. Вашингтону, Лондону и Оттаве пришлось принять это.

Ситуация вокруг острова Врангеля показала властям СССР, что Арктику за собой надо закреплять. В 1925 году Канада своим решением, что ей принадлежит весь арктический сектор, от её границ и до полюса, подала отличный пример. 15 апреля 1926 года Центральный исполком СССР принимает постановление «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Вся территория в пределах между меридианом 320 градусов 4 минуты 35 секунд восточной долготы и меридианом 168 градусов 49 минут 30 секунд западной долготы и вплоть до Северного полюса была объявлена принадлежащей Союзу.

Позже в 1979 году СССР уточнил свои восточные границы в Арктике — 168 градусов 58 минут 49,4 секунды западной долготы.

Фото: Public domain Канонерская лодка «Красный Октябрь» во льдах на пути к острову Врангеля, близ Чукотки, 1924 год

Почему другие страны на признавали советские границы в Арктике

Формально СССР застолбил за собой кусок Арктики. Но в реальности вышло так, что эти границы и условия эксплуатации полярных акваторий, шельфов и территорий практически никем не были признаны.

Первыми отказались признать секторальное деление в Арктике именно США. Как раз при том же президенте Кулидже. Правда, на внешней арене каких-либо резких дипломатических нот по этому поводу не было. Вашингтон в начале XX века не знал, что ему делать со своим «холодильником» — Аляской. А о том, чтобы приобретать дополнительные территории к северу от нее, и речи не шло. США расширялись на юг, с помощью «политики канонерок» вбивая понятия о настоящих «свободе и демократии» своим латиноамериканским соседям.

Интерес к Арктике у Вашингтона проявится после окончания Второй мировой войны. И причиной этому станет обладание СССР ядерной бомбой. Окажется, что самый простой и быстрый атомный удар по территории США — через Арктику.

Втором моментом станет то, что СССР с 1950-х годов начнет опережающими темпами строить ядерный подводный и ледокольный флот. Северный морской путь (СМП), управление которым будет создано в Союзе в 1930-х годах, будет использован как крупнейшая морская артерия Азии. По ней в 1980-х годах будет доставляться более 6 млн тонн грузов ежегодно. На всей протяженности СМП встанут десятки военных баз с аэродромами, ядерными полигонами и военными станциями слежения. Вся советская Арктика покроется тропосферной связью, так что нападение в любом конце советской территории не пройдет незамеченным.

США начали усиливать свои полярные контингенты. Появились военные базы (включая ядерные) в Гренландии и Исландии. Норвегия усилила арктический фланг обороны, вступив в НАТО. Гонку ядерных вооружений в Арктике прервал СССР.

В 1986 году генсек СССР Михаил Горбачёв разрядил обстановку свою речью в Мурманске. Он предложил сделать из Арктики зону мира и сотрудничества.

К этому моменту секторальное деление границ в Арктике признавали только четыре государства — Канада, СССР, Дания и Норвегия. США не признавали этих границ, при этом страны, их признавшие, оспаривали площади принадлежащих другим секторальным государствам акваторий, но не решались бросать вызов тому же СССР. Всё-таки это была вторая сверхдержава мира. Изменения начнутся после распада СССР.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики

Как конкуренция за Арктику продолжилась в постсоветские годы

В 1997 году РФ подписала Конвенцию ООН о морском праве 1982 года. И тут же начались проблемы. Если раньше весь арктический сектор признавался принадлежащим стране как правопреемнице СССР, то теперь российские владения ограничивались 12- и 200-мильными зонами.

Первая является исключительной зоной интересов, а вторая — зоной экономических интересов, в которой возможно международное судоходство. Однако прибыль от её эксплуатации будет принадлежать государству, которому зона принадлежит.

Подписав эту конвенцию, Россия тут же лишилась около 2 млн квадратных километров арктических акваторий. Руководство страны рассчитывало, что подпись под этим документом даст возможность урегулировать пограничные претензии соседей. Но не тут-то было.

Геология полярных шельфов и океанического дна такова, что суммарный объём нефти, газа и конденсата превышают разведанные и предполагаемые запасы на Ближнем Востоке. Правда, эти ресурсы ещё нужно добыть, а пока таких технологий нет — Арктика остаётся экстремальной климатической зоной.

Но температурные изменения на планете идут очень быстро. Ещё 30 лет назад толщина льдов на Северном морском пути была в полтора, а кое-где и в два раза толще. СМП стало легче эксплуатировать, и вот уже в 2010-х годах появляются проекты доставки минерального сырья и товаров из Азии через российские полярные акватории в Европу. Путь при этом сокращается с около 13,5 тысячи километров до примерно 8,5–9 тысяч. Сокращается время в пути, расходы на доставку, а в итоге — повышается скорость торгового оборота.

И, конечно же, тут же началась борьба за то, кто потенциально может эксплуатировать СМП. Шведы утверждают, что экспедиция Нильса Норденшельда в 1878 году первая прошла весь путь. Норвежцы настаивают на том, что его открыла экспедиция Фритьофа Нансена в 1893 году. Ну и раз так, то скандинавы имеют полное право эксплуатировать эту акваторию. При этом формально Осло и Стокгольм признают за Москвой эксклюзивные права на СМП, но не на его экономическое освоение.

Схожая ситуация и с США, которые ещё во времена СССР настаивали на праве свободного захода коммерческих судов в советские порты восточной части СМП и не признали Восточно-Сибирское море внутренним морем СССР.

После распада Союза и подписания международных конвенций Россия взяла на себя определенные международные обязательства. Поэтому в 2010-х Москве пришлось договариваться о разделе части акваторий с соседями. Например, с норвежцами поделили часть Баренцева моря, а с датчанами запустили процесс определения морских границ.

Фото: rosatomflot.ru Атомный ледокол «Арктика»

Как идёт борьба за континентальный шельф

Самым серьезным разбирательством вокруг СМП стали претензии на континентальный шельф. Если Россия смогла бы доказать, что подводные хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением Евразии, это позволило бы вернуть контроль за большей частью советского арктического сектора.

Первая заявка 2001 года в Комиссию ООН по границам континентального шельфа закончилась провалом. Ко второй тщательно готовились — в 2007 году была организована специальная полярная экспедиция. Прямо под Северным полюсом российским исследователям удалось установить флаг, что привело к небольшому дипломатическому скандалу с Канадой, которая не отказалась от своих претензий на Северный полюс. США это также не понравилось.

В 2015 году Россия подала заявку в Комиссию ООН, а в 2019-м всемирная организация вынесла решение в пользу Москвы. Так российская полярная акватория увеличилась на 1,2 квадратных километра. В 2014 году под юрисдикцию Москвы отошли 52 тысячи квадратных километров континентального шельфа в акватории Охотского моря.

Как ситуация на Украине повлияла на разделение Арктики

Боевые действия на территории Украине обострили претензии арктических государств друг к другу. С одной стороны, членам НАТО не нравится постоянное усиление присутствия РФ в регионе. С другой, Москве не нравятся переигрывания имеющихся договорённостей.

Например, Норвегия, с которой заключили договор о морских границах в 2010-м, не пускает грузы через свою акваторию для российских поселков на Шпицбергене. Так что в 2022 году шли разговоры о пересмотре договора о разделе шельфа в Баренцовом море. С США отношения также испортились.

Не самые хорошие времена переживает и СМП. К 2030 году российское правительство стремилась увеличить его загрузку до 30–40 млн тонн ежегодно. Происходящее на Украине де-факто прикрыло такую возможность, но не полностью. Дело в том, что доставка сжиженного природного газа и нефти с полярных месторождений в Китай и Азию остаётся популярной и дешёвой.

Сейчас Арктика — это один из самых мирных регионов мира. Территориальные претензии полярных государств друг к другу и близко не напоминает таковые в регионах южнее. Пожалуй, всем будет лучше, если так будет продолжаться и дальше.