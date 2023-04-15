В начале XX века единственной территорией, которую толком не успели колонизовать, была Арктика. Впрочем, гонка за её освоение уже велась. В 1926 году СССР заявил свои претензии на половину Северного Ледовитого океана и на все острова в его акватории. Далеко не все его соседи согласились с этим. Как происходил и идет до сих пор раздел заполярных территорий, а также о претензиях на них других государств — в материале NEWS.ru.

Как начиналось освоение Арктики

В начале 1870-х годов австрийский полярник Юлиус Пайер открыл архипелаг Франца-Иосифа.

«У русских — владения в Азии, у французов и англичан — в Африке, а у Австро-Венгрии — будут на севере», — заявил исследователь Арктики, чем изрядно «прожарил» петербургскую публику.

К этому времени в Российской империи уже разворачивался настоящий скандал, связанный со скандинавскими соседями. Губернаторы, флотское командование и купцы северных территорий страны обвиняли норвежцев, что они браконьерским образом бьют тюлений и ловят рыбу в российских водах. Что ещё хуже, по версии самодержавных властей, «викинги»-де, уничтожали погосты и сносили православные кресты на архипелаге Новая Земля. «Доколе, и вообще — пора положить предел такому беспределу. Это наши моря, и эксплуатировать их можем только мы», — такова была логика царизма.

Россия, конечно, давно посылала военных моряков исследовать необжитое ледяное пространство за полярным кругом. Интерес к нему то угасал, то опять разгорался. Даже в конце XIX века в научных кругах Петербурга муссировались идеи, что между мысом Дежнёва (Дальний Восток), полуостровом Таймыр и архипелагом Новая Земля есть огромные территории. Некоторые из них тянутся аж до Северного полюса.

Косвенно этот подход был даже заложен в разграничение морских границ между Россией и США. После того как Вашингтону удалось продать Аляску, акваторию в Беренговом море поделили пополам. Граница при этом, согласно договору, уходила дальше строго на север в Полярный океан буквально «куда-то вдаль и до бесконечности». Просто теоретически географы понимали, что где-то там есть полюс, но где он именно — никто не знал.

Какие события ускорили исследования русской Арктики

Процесс исследования русской Арктики подстегнули три события.

Во-первых, будущий император Николай II по возвращении из путешествия в Азию в 1891–1892 годах проедется по Сибири. И будет восхищён огромными пространствами.

Во-вторых, практика колониальных захватов во время географических открытий. То есть, если путешественник из страны А откроет какую-то неизвестную землю, то его правительство имеет право немедленно застолбить эту территорию за собой. Конечно, случались всякие коллизии, типа Фашодского инцидента между Францией и Британией в Африке. Империалисты не поделили территорию в Восточном Судане. Мнения аборигенов никто не спрашивал — не до них, «цивилизованные нации» делят мир.

В-третьих, поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Расчеты имперского Министерства флота показали, что если бы эскадра Рождественского шла по Арктике, она затратила бы в два раза меньше времени. И у неё были бы все возможности остановиться на российской территории, пополнить экипаж, запасы угля, боеприпасов, наконец, отремонтировать корабли. Да и более того, использовать военные и гражданские корабли на Дальнем Востоке.

Экспедиция Нансена на маршеФото: Public domainЭкспедиция Нансена на марше

Как Канада стала примером для России

Отличный повод застолбить приполярные территории за Россией дала Канада. Британский доминион сам был не прочь построить свою арктическую империю. К тому же в Оттаве понимали, что расширяться на юг не получится — там США. А на севере были «бесхозные» просторы.

Как и в случае России, Канада исходила из экономических потребностей — китобойный промысел, вылов рыбы и добыча ресурсов (металлы, лес), а также военных — прикрыть уязвимый для вторжения север. И в 1909 году Оттава объявила, что вся Арктика к северу от её границ в настоящий момент и до самого Северного полюса — всё это Канада. В мае 1925 года канадцы официально закрепили свою право на арктический сектор, точно определив их границы. Заодно Оттава заявила, что Северный полюс принадлежит ей.

В Петербурге внимательно следили за поползновениями своих полярных соседей. Увидев действия Канады, Российская империя решила, что надо брать с неё пример. И в 1916 году самодержавный МИД разослал союзникам по Антанте и соседям по Арктике меморандум. Согласно этому документу, все территории от нынешних полярных границ России и до Северного полюса принадлежат России, и только ей. В ноте Петербурга была одна хитрость — российскими признавались даже те территории, которые ещё не были открыты.

Зимовка шхуны Георгия Седова «Св. Фоки» у Новой ЗемлиФото: Public domainЗимовка шхуны Георгия Седова «Св. Фоки» у Новой Земли

Как Советы объявили о правах на северные территории

Казалось бы, Гражданская война после поэтапного сноса монархии и временного правительства должна поставить крест на арктических претензиях. Но не тут-то было. В 1920 году большевистский Наркомат иностранных дел рассылает абсолютно похожую на документ четырёхлетней давности ноту по всем правительствам великих держав и соседей России.

Причины того, что советская власть желает контролировать Арктику, очень простые. В этом регионе есть чем торговать с Европой. Начиная с 1920 года под личным наблюдением Феликса Дзержинского начинаются «карские экспедиции». Через полярные моря караван судов идёт вслед за ледоколом до устья крупных сибирских рек — Оби, Лены и Енисея. После чего суда спускаются вниз по ним, загружаются лесом, зерном, металлами, пушниной и вывозят этот ценный груз в европейскую часть страны.

Для Советской России, которую терзали голод и эпидемии тифа, тысячи, даже десятки тысяч тонн сибирского продовольствия — это настоящее спасение.

Вторым моментом стала военная безопасность. Арктика слабо населена, и если её не контролировать, то любой сильный сосед может задним числом оттяпать какой-то кусок.

Рынок пушнины в ИрбитеФото: Public domainРынок пушнины в Ирбите

Как СССР боролся за Арктику с США и Великобританией

В 1923–1924 годах часть сенаторов США стали лоббировать захват острова Врангеля. «План Денби», как его называют по фамилии предложившего его сенатора-экспансиониста, не получил одобрения при республиканской администрации президента Кэльвина Кулиджа. Но это не помешало Штатам требовать присоединить территорию к себе.

Причиной послужил канадский десант 1921 года. Полярник Стефенсон решил, что раз Япония, судя по всему, хочет забрать российскую Восточную Сибирь, этому надо помешать. Ну как помешать? Форпост нужен на Севере у чукотского побережья. И в этом Стефенсона поддержали канадские власти, после чего полярник высадился на острове Врангеля вместе с коллегами.

Скоро начался скандал, так как власти Аляски заявили, что остров всегда был американский. Спор закончился ничем. Все полярники умерли к 1924 году. Пришедшее за ними американское судно обнаружило эскимоску, которую наняли в качестве кухарки, и корабельного кота. Впрочем, взяв их на борт, взамен американцы высадили свой полярный десант.

Всё это в конце концов исчерпало терпение советского правительства. Поначалу в 1923 году Москва рассылала ноты в Лондон и Вашингтон. А когда стало понятно, что дипломатические каналы не срабатывают, в августе 1924 года к острову подошла канонерская лодка «Красный Октябрь». Американцев загрузили на судно и вывезли на материк. На острове был поднят Советский флаг. Вашингтону, Лондону и Оттаве пришлось принять это.

Ситуация вокруг острова Врангеля показала властям СССР, что Арктику за собой надо закреплять. В 1925 году Канада своим решением, что ей принадлежит весь арктический сектор, от её границ и до полюса, подала отличный пример. 15 апреля 1926 года Центральный исполком СССР принимает постановление «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Вся территория в пределах между меридианом 320 градусов 4 минуты 35 секунд восточной долготы и меридианом 168 градусов 49 минут 30 секунд западной долготы и вплоть до Северного полюса была объявлена принадлежащей Союзу.

Позже в 1979 году СССР уточнил свои восточные границы в Арктике — 168 градусов 58 минут 49,4 секунды западной долготы.

Канонерская лодка «Красный Октябрь» во льдах на пути к острову Врангеля, близ Чукотки, 1924 годФото: Public domainКанонерская лодка «Красный Октябрь» во льдах на пути к острову Врангеля, близ Чукотки, 1924 год

Почему другие страны на признавали советские границы в Арктике

Формально СССР застолбил за собой кусок Арктики. Но в реальности вышло так, что эти границы и условия эксплуатации полярных акваторий, шельфов и территорий практически никем не были признаны.

Первыми отказались признать секторальное деление в Арктике именно США. Как раз при том же президенте Кулидже. Правда, на внешней арене каких-либо резких дипломатических нот по этому поводу не было. Вашингтон в начале XX века не знал, что ему делать со своим «холодильником» — Аляской. А о том, чтобы приобретать дополнительные территории к северу от нее, и речи не шло. США расширялись на юг, с помощью «политики канонерок» вбивая понятия о настоящих «свободе и демократии» своим латиноамериканским соседям.

Интерес к Арктике у Вашингтона проявится после окончания Второй мировой войны. И причиной этому станет обладание СССР ядерной бомбой. Окажется, что самый простой и быстрый атомный удар по территории США — через Арктику.

Втором моментом станет то, что СССР с 1950-х годов начнет опережающими темпами строить ядерный подводный и ледокольный флот. Северный морской путь (СМП), управление которым будет создано в Союзе в 1930-х годах, будет использован как крупнейшая морская артерия Азии. По ней в 1980-х годах будет доставляться более 6 млн тонн грузов ежегодно. На всей протяженности СМП встанут десятки военных баз с аэродромами, ядерными полигонами и военными станциями слежения. Вся советская Арктика покроется тропосферной связью, так что нападение в любом конце советской территории не пройдет незамеченным.

США начали усиливать свои полярные контингенты. Появились военные базы (включая ядерные) в Гренландии и Исландии. Норвегия усилила арктический фланг обороны, вступив в НАТО. Гонку ядерных вооружений в Арктике прервал СССР.

В 1986 году генсек СССР Михаил Горбачёв разрядил обстановку свою речью в Мурманске. Он предложил сделать из Арктики зону мира и сотрудничества.

К этому моменту секторальное деление границ в Арктике признавали только четыре государства — Канада, СССР, Дания и Норвегия. США не признавали этих границ, при этом страны, их признавшие, оспаривали площади принадлежащих другим секторальным государствам акваторий, но не решались бросать вызов тому же СССР. Всё-таки это была вторая сверхдержава мира. Изменения начнутся после распада СССР.

Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах АрктикиФото: Евгений Халдей/РИА НовостиЧлены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики

Как конкуренция за Арктику продолжилась в постсоветские годы

В 1997 году РФ подписала Конвенцию ООН о морском праве 1982 года. И тут же начались проблемы. Если раньше весь арктический сектор признавался принадлежащим стране как правопреемнице СССР, то теперь российские владения ограничивались 12- и 200-мильными зонами.

Первая является исключительной зоной интересов, а вторая — зоной экономических интересов, в которой возможно международное судоходство. Однако прибыль от её эксплуатации будет принадлежать государству, которому зона принадлежит.

Подписав эту конвенцию, Россия тут же лишилась около 2 млн квадратных километров арктических акваторий. Руководство страны рассчитывало, что подпись под этим документом даст возможность урегулировать пограничные претензии соседей. Но не тут-то было.

Геология полярных шельфов и океанического дна такова, что суммарный объём нефти, газа и конденсата превышают разведанные и предполагаемые запасы на Ближнем Востоке. Правда, эти ресурсы ещё нужно добыть, а пока таких технологий нет — Арктика остаётся экстремальной климатической зоной.

Но температурные изменения на планете идут очень быстро. Ещё 30 лет назад толщина льдов на Северном морском пути была в полтора, а кое-где и в два раза толще. СМП стало легче эксплуатировать, и вот уже в 2010-х годах появляются проекты доставки минерального сырья и товаров из Азии через российские полярные акватории в Европу. Путь при этом сокращается с около 13,5 тысячи километров до примерно 8,5–9 тысяч. Сокращается время в пути, расходы на доставку, а в итоге — повышается скорость торгового оборота.

И, конечно же, тут же началась борьба за то, кто потенциально может эксплуатировать СМП. Шведы утверждают, что экспедиция Нильса Норденшельда в 1878 году первая прошла весь путь. Норвежцы настаивают на том, что его открыла экспедиция Фритьофа Нансена в 1893 году. Ну и раз так, то скандинавы имеют полное право эксплуатировать эту акваторию. При этом формально Осло и Стокгольм признают за Москвой эксклюзивные права на СМП, но не на его экономическое освоение.

Схожая ситуация и с США, которые ещё во времена СССР настаивали на праве свободного захода коммерческих судов в советские порты восточной части СМП и не признали Восточно-Сибирское море внутренним морем СССР.

После распада Союза и подписания международных конвенций Россия взяла на себя определенные международные обязательства. Поэтому в 2010-х Москве пришлось договариваться о разделе части акваторий с соседями. Например, с норвежцами поделили часть Баренцева моря, а с датчанами запустили процесс определения морских границ.

Атомный ледокол «Арктика»Фото: rosatomflot.ruАтомный ледокол «Арктика»

Как идёт борьба за континентальный шельф

Самым серьезным разбирательством вокруг СМП стали претензии на континентальный шельф. Если Россия смогла бы доказать, что подводные хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением Евразии, это позволило бы вернуть контроль за большей частью советского арктического сектора.

Первая заявка 2001 года в Комиссию ООН по границам континентального шельфа закончилась провалом. Ко второй тщательно готовились — в 2007 году была организована специальная полярная экспедиция. Прямо под Северным полюсом российским исследователям удалось установить флаг, что привело к небольшому дипломатическому скандалу с Канадой, которая не отказалась от своих претензий на Северный полюс. США это также не понравилось.

В 2015 году Россия подала заявку в Комиссию ООН, а в 2019-м всемирная организация вынесла решение в пользу Москвы. Так российская полярная акватория увеличилась на 1,2 квадратных километра. В 2014 году под юрисдикцию Москвы отошли 52 тысячи квадратных километров континентального шельфа в акватории Охотского моря.

Как ситуация на Украине повлияла на разделение Арктики

Боевые действия на территории Украине обострили претензии арктических государств друг к другу. С одной стороны, членам НАТО не нравится постоянное усиление присутствия РФ в регионе. С другой, Москве не нравятся переигрывания имеющихся договорённостей.

Например, Норвегия, с которой заключили договор о морских границах в 2010-м, не пускает грузы через свою акваторию для российских поселков на Шпицбергене. Так что в 2022 году шли разговоры о пересмотре договора о разделе шельфа в Баренцовом море. С США отношения также испортились.

Не самые хорошие времена переживает и СМП. К 2030 году российское правительство стремилась увеличить его загрузку до 30–40 млн тонн ежегодно. Происходящее на Украине де-факто прикрыло такую возможность, но не полностью. Дело в том, что доставка сжиженного природного газа и нефти с полярных месторождений в Китай и Азию остаётся популярной и дешёвой.

Сейчас Арктика — это один из самых мирных регионов мира. Территориальные претензии полярных государств друг к другу и близко не напоминает таковые в регионах южнее. Пожалуй, всем будет лучше, если так будет продолжаться и дальше.