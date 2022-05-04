Позорный бич империи: как в России пытались изжить проституцию 4 мая 1910 года в России открылся Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами

Фото Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Проституция в Российской империи была легализована во времена Николая I. Надо было поставить под контроль распространение венерических заболеваний, уменьшить размах криминальной деятельности, а также «блюсти общественные мораль и добродетель». Однако уже в конце XIX века, только по официальным полицейским данным, в России было до одного миллиона больных венерическими заболеваниями, из которых более 700 тысяч были сифилитиками. Врачи и общественные организации называли цифры на порядок большие. Контроль за проституцией и венерическими заболеваниями вышел далеко за пределы «общественной морали». Население городов увеличивалось, женщины и рабочие требовали себе всё больших прав. В таких условиях, где переплетались политическое бесправие, криминальная деятельность и медицинские эпидемии, в России впервые решили провести общественный съезд, целиком посвященный такой проблеме, как проституция.

Столп современного мира

В начале XX века у большинства европейских стран было три проблемы. Во-первых, это волна рабочих протестов. Как писали многие из тогдашних публицистов даже правого направления, труд восстал против капитала и началась война за будущее всего мира. Во-вторых, это проблема передела сфер влияния между великими державами. Империалистическая политика конкуренции за колонии подстегивала милитаризацию и военные траты. На пороге уже стояла Первая мировая война, но от такой перспективы политики от США и до Японии открещивались как могли.

Третья проблема из-за бурных событий 1914–1945 годов ушла в тень. Но в своё время она считалась даже более важной, чем требование рабочими восьмичасового рабочего дня или превращение российского самодержавия в конституционную монархию. Это женская проституция, которая с легкой руки американцев была названа «белым рабством». Иногда также говорили о «женском рабстве», что было точнее, если судить об условиях жизни и работы проституток того времени.

shutterstock.com

В дискуссии на эту тему считал своим долгом высказаться буквально каждый политический лагерь. Социалисты — потому что решение проблем с проституцией (улучшение положение работниц и ликвидация самого явления) совпадало в требованием эмансипации женщин и ликвидации их угнетения. Суфражистки — потому что требовали равных прав во всем с мужчинами. Требование ликвидации угнетения и эксплуатации совмещалось у них с требованием к женщине уважения, без которого это практически было невозможно осуществить. Либералы напирали на коррупцию, теневую экономику и исчерпание здоровых сил нации. А консерваторы, как всегда, начинали рассуждать о морали, семье и добрых старых временах.

В России эти тенденции проявились очень отчетливо, поскольку ситуация с проституцией в стране была аховая. В Санкт-Петербурге, столице империи, каждая 14-я женщина была проституткой. Разнообразию местных борделей завидовали иностранцы.

При этом в стране свирепствовал сифилис, которым в начале XX века болели, по разным оценкам, от трёх до десяти миллионов человек. Он выкашивал целые деревни. Эпидемии венерических заболеваний блуждали по просторам России, как всадники Апокалипсиса.

Поэтому организация съезда, посвященного такой важной теме, была встречена прогрессивной общественностью с воодушевлением. Покровительство ему оказала даже Государственная дума.

Съезд и проституция

В работе съезда, который открылся 4 мая 1910 года, приняли участие 1053 делегата от женских и общественных организаций. Он был организован Российским обществом защиты женщин. Съезд сразу привлек внимание всего общества, включая медицинские круги, — приветственную телеграмму прислал XI Пироговский съезд врачей. Письмо прислала и распорядительная комиссия Международного аболиционистского союза, который занимался проблемой проституции и прав женщин на международном уровне. Также приветствия слали врачи и медицинские газеты от Баку и до Владивостока.

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

В первый день съезда выступил академик Владимир Бехтерев, который прочел лекцию по половому вопросу. «Проституцию защищают во имя гигиены, во имя защиты честных женщин от покушений со стороны мужчин и так далее. Но на самом деле она только способствовала изнеженности и развращенности мужчин, подавила нормальные отношения у молодежи... и направила всю половую жизнь нашего общества на позорный и дурной путь», — заявил он, чем в целом задал одно из направлений дискуссии.

Однако докладчики не ограничивали круг своих вопросов биологическим и моральным влиянием проституции на общество. На съезде обсуждалось повсеместно практикующееся насилие и жестокость по отношению к женщинам и девочкам. В частности, докладчики жестко высказались о чудовищной антисанитарии и отсутствии какой-либо гигиены у фабричных работниц, а также у работниц табачных плантаций в Крыму.

Конечно, обсуждался такой вопрос, как возраст работы в публичных домах. На съезде говорилось, что раз проституцию не получается ликвидировать, но пусть в борделях работают хотя бы с 21 года, а не как сейчас — с 16 лет. Забегая вперед, стоит отметить, что этот пункт был в итоге реализован на юридическом уровне. Хотя и постоянно нарушался, так как проституция приносила огромные прибыли содержателям публичных домов и сутенерам.

Социальные сети

В одном из докладов отмечалось, что среди столичных проституток было огромное число сирот — до 87%. Также среди них было много приезжих. Что в целом, по мысли докладчика, говорило о том, что подавляющее большинство проституток занимаются этим поневоле. И если улучшить их материальное положение и дать им какие-либо перспективы в жизни, они откажутся от этого занятия. В рамках этих дебатов обсуждалось положение крестьянок-одиночек, которые по имперским законам не могли претендовать на земельный надел. Что ставило их в зависимое положение от родственников и буквально подталкивало к отходнической деятельности и проституции.

Интересно, что экономические причины проституции отрицал на съезде попечитель Санкт-Петербургского дома милосердия, где многие проститутки находили убежище и лечение. По его словам, распущенность среди российской и европейской молодежи носила абсолютный характер. Сославшись на данные полицейских анкет 1908 и 1909 годов, он также заявлял, что 70–75% официально поднадзорных проституток (меньшинство от тех, кто занимался этим в столице) «отдались мужчине или по любви, или добровольно».

Съезд согласился с необходимостью крепить половую мораль в обществе, особенно среди мужчин. Но рассуждения попечителя были отвергнуты, так как во многом не находили подтверждения в неправительственных источниках.

Также съезд особо заострял своё внимание на сексуализации рекламы и пропаганде идеи о пользе сексуальной жизни для здоровья. Докладчики буквально говорили о том, что «соблазнители прошлого и близко не стоят перед всеразвращающей системой современной коммерции», которая «беззастенчиво возбуждает людей и эксплуатирует половое влечение». То, против чего выступают современные борцы за гендерное равенство, — объективация женщин и концепция «секс продает» — на самом деле существовало уже в конце XIX века. Российский съезд, сославшись на европейские и местные примеры, прекрасно проиллюстрировал это.

Социальные сети

Отдельный вопрос, который был в итоге поднят, — это политические права женщин. Докладчики постоянно подчеркивали, что именно отсутствие политических прав женщин сохраняет их невыносимое положение. А ограниченность имущественных прав стимулирует вовлечение в теневую экономику, не только в проституцию. Стоит отметить, что тогда избирательных прав у женщин не было по всей Западной Европе, кроме Финляндии, которая в 1906 году дала женщинам право избираться и быть избранными в местные органы власти.

Резолюции съезда требовали улучшить положение домашней прислуги и женщин-работниц, создать организации для материальной поддержки трудящихся женщин, признать за женщинами те же права, что и за мужчинами, улучшить санитарное положение работниц, ввести должности женщин-инспекторов... Но все эти благие пожелания так и не были реализованы в Российской империи.

Большинство положений резолюций съезда были приняты и проведены в жизнь уже при советской власти. А политические права женщины получили в апреле 1917 года, после Февральской революции. Понадобилось две революции и уничтожение империи, чтобы женщин хотя бы формально приравняли к мужчинам.