Долой сословия: как в России окончательно похоронили феодализм 24 ноября 1917 года советское правительство распорядилось о полной отмене дворянских привилегий

Фото: Russian Look/Global Look Press

Ликвидация сословных привилегий и имперской Табели о рангах завершила сложную эволюцию общества старой России. Инертность монархии привела к тому, что сделать это выпало Октябрьской революции 1917 года. На долю будущего СССР выпала сложная задача модернизации аграрного российского общества, где ещё в конце XIX века крестьяне предпочитали физические наказания по суду любым финансовым штрафам. Просто потому, что у них не было на это денег.

Сословная империя Петра

Процесс образования классических европейских сословий запустил в России император Пётр I. Самодержец ликвидировал большое число региональных групп податного населения, свёл их в крупные слои сельских, городских (посад) и дворянских подданных. После чего немедленно закрепостил их перед государством, выразителем интересов которого монарх считал свою личную персону.

«Государство — это Я» от Петра I продержалось практически до начала XX века. Однако образованные им сословия стали приобретать свои особые черты меньше чем через 25 лет после его смерти. Уже в 1748 году императрица Елизавета Петровна закрепила за дворянами преимущественное право владеть крепостными крестьянами. Последующие самодержавные манифесты 1762 и 1785 годов ещё больше закрепили, с одной стороны, ведущую роль дворян в экономической и политической жизни империи, а с другой — де-факто оформили сословную иерархию страны.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press Петр I

Окончательно она сложилась только при императоре Николае I, который с помощью известного либерал-консервативного реформатора Михаила Сперанского кодифицировал в 1831 году действующие на территории России законы. С этого момента сословное деление империи состояло из четырёх категорий: дворян, духовенства, городских и сельских обывателей.

При этом каждое сословие делилось ещё на несколько разрядов. Дворяне были потомственными и личными, у последних были ограничения на ряд операций с землёй. Они также не могли передать по наследству свой статус. Духовенство делилось на белое и чёрное. Оно было сильно ограничено в финансовых и экономических операциях, монахам это было совсем уж запрещено. В то же время белое духовенство могло владеть собственностью в городе и на селе. Горожане были представлены мещанами, купцами и ремесленниками. А сельские обыватели — крестьянами от крепостных и до государственных.

Отдельную категорию представляли инородцы и иностранцы. В отношении первых из них ситуация была запутанной до сумасшествия.

Достаточно сказать, что на территории империи действовало более 10 черт оседлости. Например, кочевые тюркоязычные народы Средней Азии и Поволжья были ограничены в передвижении и занятиях, при этом среди них действовали их собственные системы судов и управления. Одновременно с этим они принадлежали формально к сословному разряду свободных сельских обывателей (государственных крестьян), но признанная кочевая знать считалась дворянами, и для них работало продвижение через военную службу. Впрочем, на это накладывались ограничения вероисповедания, так как, например, казахи или башкиры были в массе своей мусульманами-суннитами. Запрет на перемещение дальше исторических границ присоединенной к России Польши действовал на беспоместную шляхту, которую массово записали в разряд однодворцев (сословие сельских обывателей). И всё это только часть проблем регулирования, с которыми сталкивалась империя.

Первоначально Николай I пытался модернизировать сословные институты империи, принципиально нацеливаясь на их сохранение. Сделано это было, в частности, потому, что бюрократов на всё не хватало. Из-за того, что с XVIII века дворянство массово выезжало в свои поместья, далеко не всегда желая участвовать в военной деятельности государства, царь решил привлечь корпоративные организации сословия к местному управлению. Получилось плохо.

Во-первых, губернские и уездные представительства дворянства стали нещадно бюрократизировать. На их председателей возложили большое число обязанностей по регулированию деятельности местного нобилитета: от опекунства и социальной помощи вплоть до полицейской слежки. Во-вторых, депутатов от дворянства целенаправленно отстраняли от любой власти.

Фото: Georg von Bothmann/Public domain Николай I

Губернаторы и государственные служащие предпочитали вести дела с верхушкой корпорации. Почувствовав, что в них не нуждаются, местные дворяне просто-таки забивали на деятельность своих сословных структур. Их верхушка быстро превращалась в обычных госслужащих, у которых было много обязанностей и мало прав.

Впрочем, на сельскую жизнь эта бюрократизация не оказала сильного влияния. В силу своего положения первого сословия империи дворяне комплектовали и направляли буквально всю общественную деятельность: формирование полиции, включая сельскую, социальные службы, медицина и службы общественного призрения, налоги и экономика, землевладение и продвижение по службе, где предпочтения всегда отдавались дворянам.

Но к началу Крымской войны Петербургу стало понятно, что сословные структуры дворянства просто убиты централизацией и бюрократизацией. Надо было опять всё реформировать. Заняться этим пришлось уже после войны Александру II.

Капитализм разматывает всех

Бурная эпоха Александра II не совсем зря считалась частью современников «революцией сверху». В 1861 году дворяне лишились своей самой главной сословной привилегии — права владеть крепостными крестьянами. Конечно же, свобода податному населению была дарована в очень ограниченной форме. Они обязаны были аж до середины XX века выплачивать выкупные платежи. А до того времени их право собственности на землю было ограничено.

Однако процесс реформирования был запущен. В 1862 году дворяне лишились права влиять на уездную полицию. В 1863 году телесные наказания номинально отменялись для всех сословий. А ведь раньше свобода от них была привилегией только дворян.

В 1864 году земская реформа привела к тому, что в губернские и уездные земства стали выбирать не только дворян. В то же время всесословный характер преобразований не стоит преувеличивать. Благодаря лишению крестьян земли дворяне полностью доминировали в этих учреждениях. Однако им все же пришлось учитывать мнение крестьян, чего ещё лет 10 назад было просто невозможно себе представить.

Фото: BAO/imagebroker.com/Global Look Press Русские солдаты, 1880 год

Введение в 1874 году всеобщей воинской повинности поставило крест на привилегиях дворян на воинской службе. Теперь генералом мог по выслуге лет и в силу собственных достижений стать потомок обычных крестьян. И к Первой мировой войне такие генералы в имперской армии появились, например Антон Деникин.

Сословность — главная скрепа

Однако не стоит думать, что благодаря реформам 1860–1870-х годов сословной организации Российской империи был нанесен смертельный удар. Во-первых, никуда не делись корпоративные организации. Их задачей оставалось представление интересов своих разрядов перед действующими властями. Такими, к примеру, оказались корпорации мещан. Они не только вели списки городских обывателей, но и обеспечивали их перемещение между городами — по закону мещанина без прописки в новом городе могли выкинуть из него, просто поставив под сомнение в принадлежности его к городскому сословию. Кроме того, выбивали пенсии для членов своей корпорации, оплачивали лечение своих членов в земских больницах, короче, всячески лоббировали их интересы.

Выборы верхушки в такого рода корпорациях частенько превращались в скандалы. Мордобой, взятки, спаивание избирателей, недействительные и поддельные бюллетени — все виды избирательного мошенничества применялись для того, чтобы продвинуть нужного человека на место мещанского старосты. В 1876 году елабужские мещане пожаловались губернатору на выборы в свою корпорацию. Мол, их староста спаивал всех, бюллетени были липовыми и вообще сплошной беспорядок был на выборах. Губернатор выборы отменил, и старосту перевыбирали.

Однако к началу ХХ века городские думы и другие формы городского самоуправления полностью подмяли под себя корпорации городских сословий. По мере развития капитализма, особенно в городе, они становились всё менее нужными. Зато стремительно образующимся классам российского государства — буржуазии, пролетариату и «средним слоям» — требовались свои собственные общественные внесословные организации.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look PRess Первая русская революция, 1905

Задача была частично решена во время Первой русской революции 1905–1907 годов, когда из императора Николая II буквально выгрызли высший законодательный орган страны — Государственную думу. Вместе с довеском в виде свободы слова, собраний и т. п. С момента организации парламента российская монархия перестала быть неограниченной. Царь в своём манифесте 1905 года обещался проводить политику совместно с Госсоветом и Госдумой. А в 1906 году самое низшее сословие империи — крестьяне — формально было уравнены со всеми остальными.

И всё было бы прекрасно, если бы не остатки сословных структур, которые сохранялись в империи. Крестьяне были абсолютным большинством населения империи — до 75% от общего числа. В 1864 году для них был создан сословный волостной суд. Он существовал параллельно с мировым судом и рассматривал дела крестьян самими крестьянами по традиционным законам. Деятельность суда по факту была направлена на сохранение патриархальных устоев имперской деревни, на защиту традиционной религии и нравственности, а также на защиту от покушений на собственность. В отличие от мирового суда, волостной суд мог приговаривать к телесному наказанию — публичному битью розгами. Крестьяне часто прибегали к выбору такого приговора в противовес штрафам — деньги ещё надо было заработать, а 20 розг по заднице можно было, по их мнению, перетерпеть.

Фото: Russischer Photograph/Public domain Сословный волостной суд, 1888 год

В 1873 году отдельная сенатская комиссия изучила вопрос о реформе суда или даже его отмене. Однако крестьяне не согласились с этим. Из 83 опрошенных волостей Тамбовской и Рязанской губерний крестьяне 80 волостей отвечали, что они довольны своим собственным судом и другого им не надо.

К реформе этого сословного суда вернутся в ноябре 1907 года. Она будет обсуждаться несколько лет, но власти так ничего и не решат вплоть до начала мировой войны. А потом уже будет не до этого. Сословные суды, работавшие аж по закону крепостнической эпохи за 1857 год, отменят только в мае 1917 года, после Февральской революции. Так же как и большое количество оставшихся сословных привилегий и структур.

Окончательную точку в этом поставят большевики, отменив правительство «февралистов» — политиков, избранных во время империи по одному из самых реакционных сословных избирательных законодательств. После советского Декрета о земле, Декларации прав народов России и других говорить о сохранении сословной империи было невозможно. Её де-факто отменили 24 ноября по новому стилю 1917 года, ликвидировав сословия, их привилегия и Табель о рангах. Страна стремительно шагала в XX век из затянувшегося XVIII.