День, когда была основана Российская империя

Фото: wikipedia.org

Пётр I

2 ноября 1721 года, когда в Санкт-Петербурге шли торжества, посвященные подписанию мира со Швецией, сенаторы преподнесли царю Петру I почетное звание «Великий», назвали «Отцом Отечества» и предложили принять титул «императора Всероссийского». С тех пор считается, что Россия стала империей. В этот день, определивший историю страны на столетия вперед, стоит рассказать о том, как Россия пришла к тому, чтобы стать великой державой и империей.

Баланс сил в Европе

10 сентября 1721 года подписанием Ништадтского мира закончилась Великая Северная война со Швецией. Концом войны стало не просто дипломатическое признание победы России и приобретение торговых морских портов, строительство новой столицы Санкт-Петербурга и выход русского флота в Балтийское море. Нет, мир со Швецией полностью менял политическую картину в Европе, а значит и во всем мире, где вот уже сто лет господствовала идея баланса сил великих держав.

Начнем издалека. Вестфальский мир 1648 года закончил кровопролитнейшую Тридцатилетнюю войну по итогам которой была создана новая система международных отношений (кстати, во многом действующая до сих пор). Основными принципами Вестфальской Европы стали государственный суверенитет, равенство прав государств на мировой арене, выстраивание сложных международных союзов, основанных на письменных договорах, нарушить которые не допускалось и, наконец, баланс сил, который надо поддерживать любой ценой, не допуская чрезмерного увеличения могущества любой державы.

Это означало настоящую многополярность цивилизованного мира. В Европе имелось несколько великих держав, вокруг которых группировались страны поменьше и послабее. Каждая из великих держав была заметным центром военной, экономической и дипломатической силы и могла претендовать на региональную гегемонию. Но вот общеевропейской гегемонии, по общему согласию, европейцы решили ни за что не допускать.

Поэтому великие державы могли заключать между собой временные союзы, чтобы приструнить одну из стран, если та вдруг чрезмерно усилится. Так в конце XVII — начале XVIII веков чуть ли не вся Европа объединенными силами сдерживала завоевательные планы короля Франции Людовика XIV. Французам не дали распространить свою власть на Нидерланды, а затем на Испанию. А когда в Европе посчитали, что Швеция слишком усиливается, и ее король Карл Х Густав имеет серьезное намерение присоединить к своей стране еще и всю Данию, в 1659 году на помощь датчанами пришел флот Голландии, которая, казалось, не имела в этом никакого политического интереса.

Фото: Jaime Abecasis/imageBROKER.com/Global Look Press Французская армия Людовика XIV

Стать великой державой было пределом мечты для любой крупной страны. Но сделать это было очень сложно. Изначально великих держав было всего четыре: Франция, империя Габсбургов (Австрия), Великобритания и Испания. Каждая из них получила свой статус благодаря долгим и кровопролитным войнам. Испания еще в XV столетии правила половиной Европы, Австрия была наследницей Священной Римской империи, Франция — самой населенной и богатой страной Запада, а Великобритания — крупнейшей морской державой мира. При этом положение Испании в числе великих держав было шатким — во многом основано на традиции и на размере испанской колониальной империи.

Шведская империя

Основным же критерием могущества были не промышленность, не культурное влияние, не торговля, а лишь армия и флот. Великой державой становились прежде всего на полях сражений. Именно так всего на семьдесят лет стала европейской державой Швеция. Ее король Густав II Адольф по прозвищу «лев севера» стал выдающимся военным реформатором. Он вмешался в Тридцатилетнюю войну и одержал там множество побед, пока не погиб в 1632 году в сражении у Лютцена.

Но эта героическая смерть обеспечила Швеции огромные территориальные приобретения: богатые торговые города Бремен, Верден и Висмар, а также целую балтийскую провинцию Померанию. Затем Швеция завоевала часть земель Дании, Норвегии, захватила Прибалтийские владения Лифляндию и Эстляндию. Шведским королям издавна принадлежала Финляндия. Так в XVII столетии образовалась Шведская «вокругбалтийская империя», а ее армия и флот считались одними из лучших в Европе.

В 1655 году Швеция за несколько месяцев захватила почти всю Речь Посполитую (польско-литовское государство) и объявила о вхождении новых владений в состав Швеции. В ответ против Карла Х Густава выступила Россия, которая до этого ожесточенно воевала с Польшей за Малороссию. Вчерашний враг царь Алексей заключил с Польшей перемирие и отправил войска против шведов. Ведь превращение Швеции в гигантского милитаристского монстра было крайне невыгодно всем ее соседям и особенно русским.

Почему России требовалась Балтика?

В конце XVII века никто в мире не сомневался, что Швеция — тоже одна из великих держав, которая прочно господствует на Балтике.

В это самое время царь Петр I задумал решить наконец ту задачу, что стояла перед Россией последние столетия — выйти к морю и открыть русским товарам и купцам свободный путь на Европейский рынок. Из-за враждебной позиции Швеции, русская торговля по Балтике была перекрыта, а все товары вывозились через единственный порт Архангельск на Белом море.

Этот торговый путь шел в обход всей Скандинавии, пролегал по замерзающим морям и был очень, очень дорог. Чтобы товары из России были конкурентоспособны на рынке, их приходилось продавать по очень дешевой цене, что наносило огромный ущерб экономике России. Не говоря уже о том, что большая часть прибыли доставалась посредникам: голландцам и англичанам, чьи корабли установили постоянную связь с Россией.

Фото: wikipedia.org Петр I в Архангельске

Россия в международной изоляции

Положение русского государства на момент, когда Петр получил власть было незавидным. Россия тогда считалась третьестепенным периферийным государством Восточной Европы. Влияние страны в мире было минимальным. Даже Польша, уже клонящаяся к упадку, считалась более важной страной, нежели Россия. И это несмотря на то, что Россия уже в тот момент была сильнее Польши. Однако, столетия культурной изоляции от Европы за время золотоордынского ига сделали свое черное дело.

Географически являясь Европой и исторически принимая в европейских делах очень заметное участие, Россия политически стал частью Азии и воспринималась не как цивилизованное государство, а, скорее, как объект европейской колонизации. Ее место в ряду держав очень четко продемонстрировали в 1648 году. При подготовке Вестфальского мира Россию, страну-участницу войны, даже не допустили к подписанию итогового документа, а за Россию подписывалась Швеция, на стороне которой страна тогда вступила в войну. Историк дипломатии Елена Кобзарева писала об этом:

Россия медленнее, чем другие страны, втягивалась в систему международных отношений и соответственно оказывала незначительное влияние на ее формирование. В какой-то мере это было обусловлено географическим положением страны, отделенной от основных европейских государств Польшей. Существенную роль играли цивилизационные отличия православной России от протестантско-католической Европы. Страна сохраняла самобытность в силу чего ее воспринимали как «варварское» государство, с которым лучше не иметь дело и которое едва ли можно считать равноправным партнером.

Война за собственное будущее

Это было чрезвычайно низкое падение государственного престижа, которое Петру I надо было не просто преодолеть, но выйти из числа аутсайдеров в лидеры мировой политики. Размышляя о будущем, которое ждало Россию, Петр I, был вынужден выбрать войну со Швецией: других способов к возвышению для страны просто не существовало. Во-первых, победа над шведами приносила русским порты на Балтийском море. Во-вторых, Швеция объективно была самым слабым звеном в системе великих держав и поэтому война с ней имела шансы на успех.

Так в 1700 году началась Великая Северная война. Петр I очень тщательно подготовился к ней: провел военную реформу, накопил финансовые резервы, договорился о союзе с Данией и Саксонией — двумя врагами Шведского королевства. Но в самом начале пути труды русского царя пошли насмарку. Молодой король Карл XII оказался отличным полководцем — он в несколько недель разгромил датчан, заставив подписать мир и выйти из конфликта, а затем так напугал саксонского курфюрста, что тот увел войска, уже стоявшие по Ригой. Петр I остался в полном одиночестве со своим врагом.

Фото: wikipedia.org Петр Великий штурмует островную крепость Нотебург

Первое сражение под Нарвой окончилось тяжелым поражением. Оказалось, что проведенных реформ недостаточно — Россия и ее армия все еще были слишком слабы. И тут Петр I продемонстрировал качества выдающегося проявителя: энергию, государственный ум и силу воли. Он не стал подписывать позорный мир, а продолжил, казалось, безнадежную войну. Один, без союзников, параллельно военным действиям проводя спешную модернизацию страны.

И это сработало! Всего через год русская армия стала одерживать первые победы. В 1703 году был основан Санкт-Петербург, новая столица на балтийских берегах. Через его порт немедленно началась активная морская торговля, было основано Адмиралтейство, стали строится корабли Балтийского флота.

Русские наступали в Эстляндии и Лифляндии. Взяли Нарву, Ревель (Таллин), Ригу. Шведов изгнали из Карелии. Когда Карл XII отправился в военный поход на Россию, государство уже было столь сильно, что его не смогла ослабить даже измена гетмана Мазепы. В 1709 году Петр I одержал убедительную победу под Полтавой. Шведская армия, имевшая славу непобедимой, не просто потерпела поражение, но была полностью разгромлена. Карл XII бежал в Турцию.

После первых побед

Это событие резко изменило отношение к России во всем мире. В один миг страна приобрела такое влияние и престиж, какого не имела никогда ранее. Вдруг оказалось, что в союзе с Россией нуждаются многие государства. Петр I начал проводить далеко идущую международную политику.

Династия Романовых не просто породнилась с немецкими герцогами, внук Петра I стал наследником Шведской короны. Имелись планы вступления дочери Петра — Елизаветы в брак с королем Франции Людовиком XV. Империя Габсбургов, искала союза с русскими, для того чтобы альянс двух крупнейших континентальных стран Европы установил на континенте мир и порядок.

За победу в Великой Северной войне еще пришлось немало повоевать со шведами. Построить военно-морской флот, одержать несколько убедительных морских побед. Начать высадку десантов к шведским городам.

В 1721 году, когда был подписан Ништадтский мир, картина расклада сил в Европе была совсем иной, чем двадцать один год назад. Швеция была разорена, демографически истощена, почти лишилась армии и флота. В то же самое время на востоке поднимался величественный русский колосс.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Шведская ратификационная грамота Ништадтского мирного договора (подпись-автограф короля Швеции Фредрика I)

Россия имела вторую армию Европы после Франции, в ней была создана мощная экономика, которая производила почти все, что было необходимо и почти не зависела от иностранных поставок. Было построена более 200 заводов и фабрик. Бюджет государства вырос более чем в четыре раза. Почти в полтора раза увеличилось население страны. Польша, еще недавно угрожавшая самому существованию России, превратилась в ее верного вассала, во всем зависящего от политики Петербургского двора.

Подписание мирного договора со Швецией было не просто победой над давним противником и завоеванием портов на Балтике. Швеция лишилась статуса великой державы, а ее место на европейской дипломатической арене заняла Россия. Этот факт прекрасно осознавали и в Европе, и в самой России. Поэтому обязательно требовалось оформить получение нового политического статуса страны с точки зрения права. Самым подходящим способом была смена титула правителя на максимально возможный — русский царь должен был стать императором, а государство —империей.

Империя, что это?

До этого момента в Европе существовала лишь одна империя: Священная Римская, чье основание восходило к Карлу Великому, в IX веке объединившему варварские королевства Европы вокруг государства франков. Постепенно власть в империи перешла от франков к германцам, и империя стала называться — «Священная Римская империя германской нации». Все остальные правители Европы, какими был великими и влиятельными они не были, обладали максимум королевскими титулами. В прошлом существовала еще и Византийская империя, наследница Римской империи, но она пала под ударами мусульман в 1453 году.

Русское государство уже в начале XVI века предъявило претензии на преемственность к Византии. Их связывали родство династий, общая культура и православная вера. При Иване IV Россия стала царством, то есть уже тогда объявила себя империей. Ведь титул «царь» у славян происходил от римского титула «цезарь», который имели римское императоры. Все древние славянские царства — Болгарское, Сербское претендовали на равенство с Византией, которая порой соглашалась с этой позицией.

Но когда Россия стала царством, в Европе решили, что негоже каким-то русским занимать столь высокое положение. А значит царский титул надо считать равным королевскому. Да и признали его не все страны и не сразу. Так что, фактически являясь империей еще с конца XV столетия, Россия юридически смогла стать ей лишь в 1721 году, благодаря победам русской армии и выдающимся достижениям нашего правителя Петра I.

Фото: wikipedia.org Пётр I

Сейчас политологи, правоведы и историки спорят о том, что же такое империя. Кто-то полагает, что это военное государство, господствующее над завоеванными землями и управляющее ими с помощью централизованной системы власти. Кто-то говорит об империи как об иерархии народов, встроенных в единое государство и действующих совместно ради общей цели — могущества и процветания. Кто-то определяет империю просто как большое и сильное государство. Кто-то говорит о сакральном характере власти императора. Любое из этих определений может быть применено к Российской империи.

Но важнее всего было то, что провозглашение империи стало новым этапом в русской истории. Россия вышла на мировую арену как великая держава и остается в этом качестве вот уже три столетия, несмотря ни на какие перемены, взлеты и падения.

Время славы

Торжественное провозглашение России империей прошло 2 ноября 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга. Делегация членов Сената поднесла Петру документ с обоснованием смены статуса российского государства. Канцлер Гавриил Головкин произнес обращение к царю с просьбой принять титул императора. Петр I в ответ произнес короткую речь, после чего состоялось богослужение.

Так на карте Европы появилось новое великое государство: Российская империя. Тогда же поменялась русская символика — если старой царской эмблемой был черный двуглавый орел на белом знамени, то теперь, поле гербового щита и императорский штандарт стали самого престижного геральдического цвета — золотыми.

В Европе никто более не мог отрицать могущество России и гений Петра I, который из окраинной слабой страны сделал свою державу великой мировой империей. Процесс признания императорского титула затянулся еще примерно на 10-15 лет. Не все были готовы смириться с тем, что теперь правитель России стоял в иерархии правителей куда выше простых королей. Но в итоге Россия все-таки заняла подобающее место в мировой политике и вступила в свою самую славную, блистательную эпоху побед и процветания.