Получают выплаты и длинный отпуск: что известно о правах отцов в России 15 октября уже во второй раз отмечается День отца

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15 октября отмечается День отца. Президент России Владимир Путин подписал указ о его праздновании в 2021 году. Глава государства подчеркнул, что праздник вводится для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». На что может рассчитывать отец ребенка в России — в материале NEWS.ru.

С чем сталкиваются отцы детей после развода

Согласно данным Росстата, в 2020 году порядка 564 тысяч российских пар (в 2022 году этот показатель составил примерно 682 тысячи) оформили развод. Тогда же демографы НИУ ВШЭ провели исследование и выяснили, что женщины задумываются о расставании и действительно расторгают брак заметно чаще мужчин.

Семейный кодекс Российской Федерации запрещает любые формы дискриминации в семейных отношениях. Тем не менее во время бракоразводных процессов суды чаще оставляют детей с матерями. К такому выводу пришел сотрудник Сибирского отделения РАН Сергей Зыков. По данным из его исследования, только в 33% дел, рассмотренных в 2019 году, суд вынес решение оставить детей с отцами.

Согласно статистике Всероссийской переписи населения 2020 года, в стране насчитывалось около 35,4 млн семей, из них 9,2 млн — одинокие матери с детьми, 2 млн — одинокие отцы. Разница чуть больше чем в 4,5 раза.

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Почему суды обычно принимают сторону матерей при разводах

Адвокат и специалист по семейному праву, президент ассоциации «Отцы и дети» Георгий Тюрин считает, что у неравного отношения к матерям и отцам в России исторические корни. По его мнению, такая «дискриминация» возникла в начале XX века, когда мужчины и женщины поменялись семейными ролями.

«Да, дискриминация есть. Она была установлена в 1917–1918 годах партией большевиков, коммунистов, которые решили, что теперь <...> воспитывать и растить детей должны женщины. Тогда как до этого времени — там 5–6 веков [существования] российской семьи — это делали всегда мужчины. <...> Вот сейчас мы стоим пока в вопросе воспитания детей и создания семьи на голове», — рассказал юрист в разговоре с NEWS.ru.

Тюрин добавил, что сложившаяся практика, когда детей оставляют жить с матерями, является результатом «обыкновенного сексизма».

Адвокат по гражданским, семейным и наследственным делам Василий Голощапов поддержал точку зрения коллеги. По его мнению, женщины используют психологическое давление на судей, «прибегая к слезам и вымышленным аргументам».

«Судьи им (женщинам. — NEWS.ru) верят просто по своему внутреннему убеждению — как это написано во всех наших законах, что суд по своему внутреннему убеждению выносит решение, — и оно зачастую вот так вот и используется. <...> Когда начинаем, например, судебное разбирательство, оказывается <...>, что зачастую мужья очень добросовестно исполняют свои обязанности, например по оплате алиментов», — сказал Голощапов.

В каких случаях суды встают на сторону отцов

Из обзора судебной практики следует, что при вынесении решений о том, с кем оставить ребенка, внимание обычно обращают на его возраст, личные качества родителей, их образ жизни и наличие у них судимостей. Важно и то, где будет жить ребенок. Рядом с домом должны быть школы, поликлиники, спортивные и творческие секции.

Когда ребенку исполняется 10 лет, суды обязаны учитывать, с кем из родителей он хочет остаться. В некоторых случаях именно дети принимают окончательное решение. Адвокат Голощапов в разговоре с NEWS.ru привел пример: женщина судилась с бывшим мужем за право оставить дочь с собой, однако последняя даже после разговоров с психологом и педагогом настаивала на том, чтобы остаться с отцом. Суд принял именно такое решение.

Адвокат также рассказал о другом случае из своей практики. Вскоре после развода женщина снова вышла замуж и решила уехать в Турцию, забрав с собой сына. Отец мальчика не разрешил вывезти ребенка за границу, тогда бывшая супруга попыталась «очернить» бывшего мужа в суде. В этом случае ребенок был прописан в квартире отца и каждые выходные жил там, мужчина исправно платил алименты. В итоге суд не разрешил матери забрать сына.

Что о защите своих прав думают сами отцы

В российском законодательстве действительно есть «перегибы» в пользу матерей, признает председатель центрального совета всероссийской общественной организации «Союз отцов» Александр Заремба. По его словам, эти проблемы пытаются решить.

По словам Зарембы, его организация обратила внимание законодателей на необходимость позволить многодетным отцам, как и матерям, досрочно выходить на пенсию. Также в организации помогли урегулировать вопрос предоставления пособий отцам на период их нахождения в отпуске по уходу за ребенком, утверждает общественник.

Говоря о бракоразводных процессах, Заремба заметил, что часто суды решают оставить ребенка с матерью лишь из-за того, что отец не хочет заниматься его воспитанием.

«Давайте мы эту историю рассмотрим по-другому. Когда человек разводится в силу тех или иных субъективных обстоятельств — это не обстоятельства экономического характера <...>, а из-за того, что просто мужчина с женщиной не смогли найти общие точки дальнейшего нахождения друг с другом. Здесь нет никакой политики, нет никакого государства. Все отцы — на 90%, — переставая быть мужьями, почему-то перестают быть отцами», — подчеркнул он.

По словам главы Союза отцов, даже в случае развода никто не может запретить мужчине общаться со своим ребенком: в подавляющем большинстве случаев тот сам «обижается на свою жену» и заодно — на ребенка, поэтому прекращает участвовать в его воспитании.

«Нет запретов созидать и проводить мероприятия для своего ребенка. <...> Разведясь как муж, настоящий мужчина не должен прекратить вести себя как отец для собственного ребенка», — продолжил Заремба.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что касается судебных ограничений на общение, то тут государство исходит из соображений обеспечения ребенку безопасности, напомнил собеседник NEWS.ru. В частности, учитывается морально-психологическое состояние родителя: если человек страдает от алкогольной или наркотической зависимости, то суд запретит ему контактировать с сыном или дочерью.

Какие еще права есть у отцов в России

Несмотря на сохраняющееся в российском обществе некое неравенство между мужчиной и женщиной в семейных вопросах, на законодательном уровне эту проблему пытаются решить. В России отцы, как и матери, имеют право на отпуск по уходу за ребенком. Мужчина также может претендовать на ежемесячное пособие, размер которого в 2023 году составил 8591 рубль 47 копеек.

Кроме того, Трудовой кодекс РФ дает родителям право на дополнительные 14 дней неоплачиваемого отпуска в год. Вне зависимости от семейного положения его предоставляют как матерям, так и отцам, у которых двое и больше детей младше 14 лет или ребенок-инвалид младше 18 лет, а также одиноким родителям, воспитывающим одного ребенка младше 14 лет.

В России отцы-одиночки, воспитывающие двух и более детей, могут получить материнский капитал, если их жена умерла. Сначала это касалось случаев, когда она была гражданкой РФ. С весны прошлого года на него могут претендовать мужчины, у супруги которых не было гражданства. С января 2024 года они смогут тратить маткапитал на накопительную часть своей будущей пенсии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С июля 2023-го у российских отцов появилось право требовать с бывшей супруги алименты. Оно распространяется на мужчин, в одиночку осуществляющих уход за общим ребенком не старше трех лет, а также на нуждающихся мужчин, в одиночку воспитывающих ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет. Раньше на алименты могли претендовать только женщины.

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