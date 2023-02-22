В России отцы получат новые возможности по использованию маткапитала «Известия»: отцы в России смогут направить маткапитал на накопительную пенсию

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отцы в России смогут направить средства материнского капитала на накопительную часть пенсии наравне с матерями, соответствующий законопроект поддержан правительством РФ. При этом проектом заключения кабмина предусмотрена доработка финансово-экономического обоснования, сообщают «Известия».

Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери. Предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии, — подчеркивается в публикации.

Одним из инициаторов законопроекта является первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она считает логичным наделение отцов теми же правами, что имеются у матерей в плане использования средств.

Издание уточнило, что в случае принятия законопроекта количество получателей материнского капитала не изменится, соответственно, не потребуется дополнительных средств из бюджета.

Документ о правах отцов на использование материнского капитала внесен в Госдуму осенью 2022 года, однако пока не рассматривался даже в первом чтении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях семьям, где дети рождались с 2007 года, когда программа начала действовать в РФ. В ходе оглашения послания Федеральному собранию он добавил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%.