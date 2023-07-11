Для россиян предложили ввести «Отцовскую карту» Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

«Отцовскую карту» с двумя тысячами рублей на ребенка предложил ввести вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. В интервью РИА Новости он рассказал, что данная карта будет действовать по аналогии с «Пушкинской» и не предполагает непрофильные траты. Свое предложение депутат направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении двух тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды, — рассказал Чернышов.

По его мнению, этих денег достаточно, чтобы отец мог сходить с сыном или дочерью в кино, зоопарк или детское кафе. Чернышов пояснил, что идея «Отцовской карты» родилась у него в связи с тем, что еще с советских времен роль папы была принижена, считалось, что воспитанием детей занимаются преимущественно матери. Будучи родителем двоих детей, депутат решил хотя бы частично устранить такую несправедливость.

Чернышов также отметил, что в случае принятия данной инициативы мамы получат возможность отдохнуть и уделить время себе, перезагрузиться, поскольку «счастливая мать — залог счастливой семьи».

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