Юрист оценил закон о праве отцов на алименты Юрист Гавриличев назвал справедливым новый закон о праве отцов на алименты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подписанный президентом России закон о праве отцов на алименты при их самостоятельном воспитании детей выравняет мужчин в их правах, рассказал в беседе с «360» юрист Кирилл Гавриличев. Он напомнил, что, хотя положения Семейного кодекса основаны на принципе равенства супругов, до недавнего времени требовать выплат могли только женщины.

Остается только порадоваться тому, что в России как законодатели, так и судьи все больше обращают внимание на необходимость реального обеспечения равенства прав родителей вне зависимости от их пола, — подчеркнул эксперт.

По его словам, возможность требовать алименты на несовершеннолетних детей у отцов была и раньше, в то время как в новом законе речь идет именно о содержании, которое родитель, воспитывающий ребенка, может потратить на собственные нужды, что весьма актуально, поскольку воспитание и уход за детьми могут существенно ограничить возможность зарабатывать. Гавриличев добавил, что новая норма позволит восстановить справедливость.

Владимир Путин подписал закон в конце июля. Правки внесли в статьи 89 и 90 Семейного кодекса.

Ранее юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров посоветовал, собираясь на судебный процесс по взысканию алиментов, позаботиться о своем внешнем виде. По его словам, не стоит надевать лучшее платье, дорогие украшения и демонстрировать загар.