Юрист рассказал, как вести себя на суде по взысканию алиментов Юрист Назаров посоветовал не демонстрировать украшения и загар на суде по взысканию алиментов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие уверены, что на суде по взысканию алиментов успех зависит от убедительности доводов сторон, однако решение судьи может зависеть и от других факторов, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров. По его словам, собираясь на судебный процесс, необходимо позаботиться о своем внешнем виде, при этом не стоит надевать лучшее платье, дорогие украшения и демонстрировать загар.

Это станет для судьи мощным триггером, вызовет раздражение и на эмоциональном уровне настроит судью против вас. Любой судебный процесс — это психология чистой воды, а судья — это прежде всего живой человек, — объяснил юрист.

Кроме того, по его словам, важна грамотная подготовка документов при подаче иска. Так, помимо стандартного набора — искового заявления и копий документов — лучше позаботиться о качественной доказательной базе: приложить расчетный лист расходов на ребенка, а также свидетельства об образе жизни ответчика, например, фотографии с отдыха, выложенные в соцсети. Их нужно распечатать крупно и в ярком цвете.

Успех судебного процесса по взысканию алиментов зависит от правильно собранной доказательной базы при подаче иска, уважительного отношения к суду и умении правильно преподнести себя на судебном заседании, — подытожил Назаров.

Ранее юрист назвал заблуждением мнение о том, что ребенок всегда остается с матерью после расторжения брака. Назаров напомнил, что по законодательству мужчина и женщина равны в своих правах на детей и суд при принятии решения руководствуется только интересами ребенка.