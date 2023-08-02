В России предложили ввести льготы для отцов за времяпрепровождение с детьми Психолог Ходош предложила создать льготы для отцов за времяпрепровождение с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избавиться от «эпидемии безотцовщины», следует создать льготы для отцов, которые проводят время с детьми, считает психолог Алена Ходош. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что мужчины могли бы предоставлять доказательства общения с детьми в органы социальной опеки по аналогии с декларациями, которые сдают в налоговую. В качестве льгот можно предложить бесплатное техобслуживание автомобиля, дополнительный отпуск или бесплатные занятия спортом, считает специалист.

Это может быть бесплатное техобслуживание авто, бесплатные занятия спортом, дополнительный отпуск или гибридная форма работы. Я считаю, что такой подход укрепит семьи и мотивирует мужчин больше времени проводить со своими детьми, — уверена психолог.

По ее словам, бесплатное техобслуживание автомобиля можно предоставлять тем отцам, которые находятся в декрете. Длительность поддержки при этом должна быть ограничена до трех лет ребенка, пояснила Ходош. Психолог уточнила, что это позволит чаще выезжать куда-то с детьми. Спорт необходим мужчинам, чтобы поддерживать себя в форме, а дополнительный отпуск позволит родителю отдохнуть одному, подчеркнула специалист. Она добавила, что мужчинам также можно предоставлять бесплатные путевки в санатории.

Можно предусмотреть гибридную форму работы, чтобы если ребенка не с кем оставить, отец мог бы не брать отгулы и больничные, а просто работал в удаленном режиме, — заключила Ходош.

Завкафедрой психологии личности МГУ им. Ломоносова Александр Асмолов ранее назвал популистским ходом заявление вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о «скрытой безотцовщине» в России и его предложение ввести «Отцовскую карту». Он пояснил, что подобная инициатива никак не изменит ситуацию.