Академик Асмолов назвал популизмом рассуждения о «скрытой безотцовщине» Академик Асмолов назвал популизмом рассуждения о «скрытой безотцовщине»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Асмолов

Завкафедрой психологии личности МГУ им. Ломоносова Александр Асмолов назвал популистским ходом заявление вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о «скрытой безотцовщине» в России и его предложение ввести «Отцовскую карту». Об этом он заявил беседе с NEWS.ru. Асмолов добавил, что исторически мужчинам приходилось заниматься обеспечением благосостояния своей семьи и повышением качества жизни. Но сейчас роли меняются. Женщины тоже зарабатывают и строят карьеру, забывая о воспитании детей.

Поэтому говорить о том, что только мужчины во всем виноваты и только они не уделяют внимание детям, сейчас нельзя. В семье есть не только отцы, но и мамы, — сказал он.

В воспитании ребенка нужно, чтобы оба родителя проводили с ним время, пояснил Асмолов. Кроме того, важно не количество времени, а его качество. Если отец или мать не интересны ребенку, то ничего хорошего из такого общения не получится. Решением проблемы недостаточного внимания к детям не станет и предложенная Борисом Чернышовым «Отцовская карта», считает Александр Асмолов.

Это тоже внешний дешевый ход, который не изменит ситуацию, — прокомментировал он инициативу.

Единственное, что по мнению академика поможет родителям продуктивно проводить время с детьми — это их взаимная любовь и интерес.

Напомним, что вице-спикер ГД Борис Чернышов заявил РИА Новости об эпидемии «скрытой безотцовщины», сославшись на данные анонимного опроса. Согласно нему, московские отцы уделяют своим детям около 35 минут в день, 18% проводят с ребенком 15 минут или меньше, 56% опрошенных сослались на занятость, а 23% признались, что не знают, как организовать совместный досуг. Чтобы исправить эту проблему, парламентарий предложил выпустить «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Речь идет о выделении двух тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, чтобы папа мог сходить с детьми в кино, зоосад, парк или детское кафе.