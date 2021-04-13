Молодым отцам предложили давать дополнительный отпуск с оплатой

Дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка предложил предоставлять отцам депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом
По мнению депутата, в первые дни после родов матери особенно нуждаются в поддержке, помощи и заботе супруга. В настоящее время мужчина также может взять краткий отпуск, однако он не оплачивается.
При этом Иван Сухарев подчёркивает, что в связи с прибавлением в семействе люди несут дополнительные финансовые затраты и далеко не все мужчины могут и готовы брать отпуск за свой счёт.
Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней, — говорится в тексте письма депутата на имя главы Минтруда.
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