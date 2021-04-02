Голикова предсказала дальнейшее снижение численности населения России

https://static.news.ru/photo/df4148be-93ed-11eb-b01a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность населения России в ближайшие годы будет снижаться из-за объективных причин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению, — цитирует её РБК.

Осенью 2020-го правительство прогнозировало cокращение населения на 352,5 тысячи человек, что в десять раз больше, чем в 2019 году. В качеcтве причин кроме пандемии были названы естественная убыль (превышение числа смертей над числом рождений) и торможение миграционного притока. Выход на положительные темпы прироcта предполагается только в 2030 году.

Однако в конце января Росстат сообщил, что наcеление сократилось ещё больше, на 510 тысяч человек, что стало максимумом за последние 15 лет. Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке ведомства, составила 146,24 млн человек.

Как писал NEWS.ru, в России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в этом году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек. По данным Росстата за январь — ноябрь, естественная убыль населения составила 574,8 тысячи человек: родилось 1,3 млн человек при 1,88 млн умерших. За аналогичный период прошлого года убыло 285,6 тысячи человек.