Психолог объяснила, к чему приводит недостаток отцовского внимания Психолог Наумова: недостаток отцовского внимания приводит к негативному восприятию мужчины

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Недостаток отцовского внимания может привести к формированию установки негативного восприятия мужчины, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, у ребенка могут возникнуть проблемы с собственной самооценкой, ценностью и верой в себя.

Недостаток отцовского внимания может повлиять на то, что каждый делает собственный вывод, что мужчины опасны или ненадежны. Формируется установка негативного восприятия мужчины. В дальнейшем ребенок может отказаться создать собственную семью или же скопировать образ папы, уходить в работу и избегать взаимоотношений внутри семьи, — сказала Наумова.

Во избежание подобных негативных моментов важно, чтобы в семье царил мир, где каждый ценит друг друга, добавила психолог.

Ранее Наумова сообщила, что ежедневное общение с отцом на протяжении одного часа в день является оптимальным для ребенка. По ее словам, это время нужно использовать качественно, в частности, папе важно не критиковать детей, а поддерживать их. Психолог добавила, что в отношениях родителей должна быть гармония, только в таком случае дети чувствуют себя спокойно.