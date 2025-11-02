Опять рекордные +15? Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге 3–9 ноября

В центре и на северо-западе европейской России температурный фон будет несколько выше климатической нормы, временами среднесуточные показатели могут отрываться от многолетних значений на 3–5 градусов. Поэтому ни снега, ни морозов на предстоящей неделе ждать не приходится, не считая слабых заморозков ближе к выходным. При этом ожидаются дожди разной степени интенсивности. О погоде в Москве и Петербурге с 3 по 9 ноября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 3 по 9 ноября

В Москве ожидается небольшое, но приятное потепление, хотя и не обойдется без осадков. Практически каждый рабочий день будут идти небольшие дожди, но без снега. В выходные, 8–9 ноября, осадки должны прекратиться.

Температура воздуха 3 ноября днем составит 8–10 градусов выше нуля, во вторник и среду — 8–11, в четверг — 11–13, в пятницу — 8–10, в субботу — 6–8, в воскресенье — 5–7. По ночам с понедельника по среду минимальная температура будет 2–7 градусов тепла, в четверг и пятницу — в диапазоне от +5 до +9, в субботу — от +5 до +7, в воскресенье — от +1 до +3, по области не исключены заморозки.

Атмосферное давление в начале недели составит 752 миллиметра ртутного столба. К среде и четвергу оно снизится до 748–749 миллиметров ртутного столба, а затем немного повысится.

Ветер на протяжении всего периода будет преимущественно южным, в первую половину недели его скорость составит 6–11 метров в секунду, затем он стихнет до 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 3 по 9 ноября

В Северной столице с понедельника по четверг будут идти дожди. Наиболее сильными они ожидаются 3 и 4 ноября. В пятницу, субботу и воскресенье преимущественно без осадков.

Воздух днем 3 ноября в Питере прогреется до +9 градусов, далее температура будет расти. К четвергу, 6 ноября, максимальное значение составит +10, а с пятницы похолодает и до воскресенья в дневное время будет не выше +7 градусов.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

По ночам с понедельника по среду 6–8 градусов выше нуля, в четверг температурный минимум составит +9, а в пятницу похолодает до 5–7 градусов. В субботу похолодает до плюс 4–6 градусов, а в ночь на воскресенье — местами до +3.

Ветер на протяжении недели преимущественно западного и юго-западного направления 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник составит 756 миллиметров ртутного столба, в среду упадет до 755, а к пятнице незначительно повысится — не более чем на три пункта.

Температурные рекорды в Москве с 3 по 9 ноября

В Москве самую теплую погоду с 3 по 9 ноября зафиксировали 6 ноября 2013 года. Тогда воздух прогрелся до +16,2 градуса. Также в 2013 году был обновлен суточный температурный максимум и для 7 ноября, когда столбики термометров в городе поднялись до отметки +15 градусов.

Еще один суточный рекорд по температуре воздуха в Москве был обновлен 5 ноября 2019 года. В тот день в столице теплело до +12,9 градуса.

В 2010 году выдалось самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 9 ноября. Тогда воздух в столице прогрелся до +12,3 градуса. До +12 градусов температура воздуха в городе поднималась 8 ноября 1927 года и с тех пор более высоких значений в это число месяца метеорологи не фиксировали.

В 1938 году были установлены суточные температурные максимумы для 3 и 4 ноября. В те дни столбики термометров поднимались до рекордных для этих дат отметок +12,5 и +11,9 градуса соответственно.

Самая морозная погода в период с 3 по 9 ноября была зафиксирована в Москве 3 ноября 1914 года — тогда столбики термометров показывали −22,4 градуса. Еще два рекорда зафиксировали 4 и 5 ноября в 1882 году, когда подмораживало до −16 и −20 градусов соответственно. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

Три суточных минимума были установлены в 1888 году. Тогда выдались самые холодные 6, 7 и 8 ноября за всю историю метеонаблюдений в Москве, когда воздух остывал до −15,9, −17,1 и −18,3 градуса соответственно.

Самое холодное 9 ноября в истории метеонаблюдений в Москве выдалось в 1908 году. В тот день термометры показывали −16,8 градуса.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 3 по 9 ноября

Самыми теплыми днями недели с 3 по 9 ноября за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 3 и 4 ноября 1967-го, а также 5 и 6 ноября 1930 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +12 градусов. До аномальных +11 градусов воздух в Питере прогревался 7 ноября 1930-го и 9 ноября 2022 года.

Суточный рекорд в +10 градусов на неделе фиксировался 8 ноября 1967 года. С тех пор в этот день в Северной столице не было более высокой температуры воздуха.

Наиболее холодная погода была в Питере 5 ноября 1882-го и 9 ноября 1915 года. Столбики термометров в эти дни опускались до −14 градусов.

До аномальных −13 градусов в городе на Неве подмораживало 4 ноября 1976-го, 7 ноября 1891-го и 8 ноября 1915-го. Более морозной погоды в эти дни с тех пор не фиксировалось.

Оставшиеся суточные рекорды недели в Питере — это −11 градусов. Соответствующие температурные минимумы были установлены 3 ноября 1914-го и 6 ноября 1891 года.

Читайте также:

Стужа до минус 20 и ледяные вьюги? Какую погоду ждать Москве в ноябре 2025

Резкие ветра и морозилка до −20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата