Москвичка съела арбуз и умерла: причина смерти, откуда привезли ягоду СК: версия об отравлении москвички арбузом не подтвердилась

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В Москве 48-летняя жительница района Хамовники скончалась на следующий день после употребления арбуза. Где была приобретена ягода, откуда ее привезли, что известно о причине смерти женщины?

Что известно о случившемся

Москвичка почувствовала себя плохо в тот же день, когда съела арбуз, 9 сентября. У нее началась рвота, но на предложение близких вызвать скорую женщина ответила отказом. Утром 10 сентября ее состояние ухудшилось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Ягоду вместе со скончавшейся ели двое ее родственников. Они чувствуют себя хорошо. Арбуз был отправлен на экспертизу.

Где был куплен арбуз, откуда его привезли

Женщина приобрела арбуз у станции метро «Спортивная». Продавец точки «Фруктовый рай» у метро «Спортивная», где был куплен плод, рассказал SHOT, что ягоду привезли из Астрахани. Женщина также сообщила, что проверка товара происходит перед поставкой на базу, а не в магазин. Торговая точка на настоящий момент закрыта.

Что стало причиной смерти женщины, съевшей арбуз

По данным Telegram-канала Mash, умершая после употребления арбуза женщина страдала рядом хронических заболеваний.

По факту произошедшего столичный главк СКР проводит доследственную проверку. По предварительной версии, причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность. По данным СК, признаков отравления арбузом не обнаружено.

Где нельзя покупать арбузы

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила NEWS.ru, что ягоду ни в коем случае нельзя покупать с рук или в подозрительных точках продаж возле метро.

«Если покупаем где-то с рук, когда привозят арбузы на машинах, их свалили на землю, мы не знаем, откуда эти арбузы привезли и чем их кормили. Не стоит покупать арбузы в дальних точках метро, особенно когда многие выезжают на дачу, стоят люди на дороге и предлагают арбузы. Там вообще ничего не понятно», — предупредила врач.

Диетолог посоветовала покапать арбузы только в проверенных точках, где есть сертификаты и лицензия на продажу, а также тщательно мыть плоды, чтобы избежать рисков отравления.

Как выбрать безопасный арбуз

Елена Соломатина рекомендовала изучить внешний вид ягоды перед ее покупкой и употреблением. По ее словам, хвостик плода должен быть сухим и не вялым, а цвет пятна — темным. На безопасность также укажут темные косточки арбуза и отсутствие прожилок.

«Чем дольше арбуз созревал, тем пятно более темное. Когда мы разрезаем арбуз, если поверхность водянистая, не сахаристая, темная и попадаются белые косточки, желтые прожилки, это значит, что в нем много нитратов. Его лучше не есть, особенно беременным и детям», — отметила врач.

Она также предупредила об опасности употребления треснувших арбузов. Не годятся в употребление и перезревшие плоды — в них развиваются процессы брожения и развиваются микробы.

Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина рассказала NEWS.ru, что ягоду нужно хранить только в холодильнике и не более пяти суток. По ее словам, покупать плоды необходимо только в сезон — в конце августа или в сентябре.

«В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден к употреблению в течение трех-пяти суток, если хранится в холодном месте», — заявила эксперт.

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