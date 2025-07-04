VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков

VK представила веб-версию платформы «Студия Простора», которая предлагает функционал для работы с вертикальным видеоконтентом. Сервис объединит специалистов креативных индустрий и заказчиков, стремящихся монетизировать свои навыки и находить исполнителей для задач в сфере видео и дизайна.

Запуск нового формата и расширение направлений в «Студии Простора» обусловлены спросом на вертикальные ролики со стороны малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере электронной коммерции, — отметила директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

Платформа предоставляет возможность поиска креаторов по специализации, рейтингу и портфолио, а также безопасные сделки. На «Просторе» также запустили обучающий марафон по созданию вертикальных роликов. К платформе уже присоединились более 35 тысяч креаторов и 12 тысяч заказчиков.

Ранее цифровая платформа МАХ, которую представили в конце марта 2025 года, объявила о запуске программы Bug Bounty. Независимые исследователи смогут найти уязвимости в мобильных, web и desktop-версиях платформы и получить за это вознаграждение до 5 млн рублей.