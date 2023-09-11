Стало известно о судьбе магазина, где отравившаяся москвичка купила арбуз SHOT: в Москве закрыли магазин, где отравившаяся женщина купила арбуз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин, где отравившаяся москвичка приобрела арбуз, закрыли, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, хозяевами магазина оказалась супружеская пара из Азербайджана, и сейчас их деятельность проверяет полиция.

Как пишет SHOT, продавца магазина правоохранители увезли на допрос. При этом еще до закрытия несколько напуганных покупателей успели вернуть приобретенные арбузы.

Ранее сообщалось, что магазин расположен у станции метро «Спортивная». Там 48-летняя женщина приобрела арбуз, после употребления которого почувствовала недомогание, а затем скончалась. Медики пытались ее реанимировать, но безрезультатно.

Как утверждает химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева, до 1 августа арбузы лучше не приобретать. Она также посоветовала проверять ягоду на наличие отверстий от нитратных иголок. Оценить содержание в арбузе нитратов можно, поместив кусочек мякоти в чистую воду комнатной температуры. Если вода окрасится в насыщенный розовый цвет, этот плод лучше не есть.

На присутствие нитратов может указывать и вес арбуза. По словам нутрициолога Александры Разареновой, если плод большой, но слишком легкий, значит, он не содержит достаточного количества воды и созрел раньше срока из-за нитратов.