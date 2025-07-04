«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах

На Мальдивах гидросамолеты работают в качестве такси, рассказала NEWS.ru отдыхающая на островах россиянка Татьяна, комментируя информацию о судне с туристами из РФ, дважды совершившем якобы аварийную посадку в океане. По ее словам, пользоваться этим видом транспорта и правда довольно страшно, пассажиры просто испугались, но ситуация была штатная.

Гидросамолеты и катеры используются на Мальдивах как такси для туристов. Мы как-то летели с Мале на дальний остров. Погода испортилась, и мы резко приземлились в воду. Сперва я не поняла, что случилось, пережила шок, было очень страшно, казалось, что все мы умрем. А потом я осознала, что для гидросамолета такие посадки — это норма, — поделилась собеседница NEWS.ru.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин говорил, что чаще всего неприятности с российскими туристами происходят в Турции, Египте, Вьетнаме. Всем, кто отправляется в заграничное путешествие, нужно помнить о необходимости оформлять медицинскую страховку. В среднем она стоит €9-10 (900 рублей) за 10 дней.