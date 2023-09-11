Стало известно, чем болела умершая после поедания арбуза москвичка У умершей после арбуза москвички был гепатит и другие хронические болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы, умершая на следующий день после употребления в пищу арбуза, страдала рядом хронических заболеваний, сообщает Telegram-канал Mash. В числе этих недугов был гепатит. Родственники женщины, которые также ели ягоду, ухудшения самочувствия не заметили.

В магазине, где они купили арбуз, забирают товар на экспертизу.

По факту произошедшего столичный главк СКР проводит доследственную проверку. Опрашиваются родственники умершей, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

48-летняя жительница района Хамовники купила арбуз 9 сентября. В тот же день после употребления его в пищу ей стало плохо, у нее началась рвота. Близкие предложили вызвать скорую, но женщина отказалась. Следующим утром ее самочувствие ухудшилось. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти москвичку, она скончалась. Арбуз женщина купила недалеко от станции метро.

В июне в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области семилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Он был вертолетом госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка отек головного мозга и обезвоживание. Он впал в кому, медики не смогли его спасти.