Семилетний мальчик умер, отравившись арбузом В Кемеровской области семилетний мальчик умер, отравившись арбузом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области семилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Он был вертолетом госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка отек головного мозга и обезвоживание. Мальчик впал в кому, медики не смогли его спасти, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, в больницу также был доставлен восьмилетний брат погибшего. У него диагностировали сильное воспаление кишечника. Пострадавшему удалось выжить.

По предварительным данным, семья купила арбуз в магазине «Светофор» 8 июня. Дети поели продукт через два дня после покупки, из-за чего обоим мальчикам стало плохо.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Все арбузы были изъяты из точек сети для проведения экспертизы.

До этого депутат Госдумы Алексей Куринный предупредил россиян о риске смертельного отравления арбузами. По его словам, случаи смерти из-за такого отравления фиксируются каждый год и чаще всего связаны с повышенным содержанием в растениях нитратов.

В Волгограде ранее двое детей и один взрослый отравились арбузом: 58-летний житель купил арбуз в овощной палатке, после употребления ягоды его внуки были госпитализированы. Пятилетний мальчик скончался в больнице в результате токсического гастроэнтерита. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.