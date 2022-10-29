Пятилетний ребенок умер, отравившись арбузом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде двое детей и один взрослый отравились арбузом. Пятилетний мальчик скончался в больнице. По факту его смерти возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СЕР по Волгоградской области.

Согласно материалам дела, 27 октября 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Вместе с ним ягоду ели внуки — пятилетний мальчик и 11-летняя девочка. Некоторое время спустя они почувствовали недомогание. На следующий день из-за ухудшения самочувствия дети были госпитализированы. Мальчик, несмотря на оказанную ему медпомощь, скончался. Девочка остается в больнице, но угрозы для ее жизни нет.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетнего мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита, — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В овощной палатке изъяты все арбузы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пятилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением мухоморами. Миколог Владимир Гмошинский отметил, что в народе стало набирать популярность лечение этими грибами различных заболеваний вплоть до онкологии. Однако их употребление не только неэффективно, но и опасно для здоровья и может серьезно повредить печень и почки.