В Госдуме предупредили о риске смертельного отравления арбузами Депутат Госдумы Куринный предупредил россиян о риске смертельного отравления арбузами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Куринный предупредил россиян о риске смертельного отравления арбузами, заявив об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, случаи смерти из-за отравления арбузом фиксируются каждый год и чаще всего связаны с повышенным содержанием в них нитратов.

В последнее время несколько случаев [смерти] было зафиксировано. Обычно дети погибают. Чаще всего с нитратами связана смерть, — заявил Куринный.

Он отметил, что рекомендовать не есть арбузы в целом было бы неправильно, а поздние сорта арбузов дозревают сами «без добавления всяких веществ».

Ранее сообщалось, что двое детей и один взрослый отравились арбузом в Волгограде: 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке, и после употребления ягоды были госпитализированы его внуки. В результате пятилетний мальчик скончался в больнице в результате токсического гастроэнтерита, угрозы для жизни 11-летней девочки нет. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В овощной палатке изъяты все арбузы, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.