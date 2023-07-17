Диетолог рассказала, как избыток арбуза может навредить организму Диетолог Павлюк назвала 200–600 граммов арбуза в день безвредной дозой для организма

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Употребление арбуза в больших количествах может нанести вред организму, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, более 600 граммов арбуза в день может отрицательно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, в 100 граммах арбуза содержится всего 30 ккал, поэтому многие, зная об этом, начинают его переедать. Однако из-за высокого содержания в этом продукте ликопина (формы витамина А) это может привести к сбоям в работе ЖКТ.

В 600–700 граммах арбуза содержится около 30 мг ликопина, а это может привести к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом стоит учитывать, что с точки зрения диетологии арбуз — это фрукт. А дневная норма фруктов — это 300–400 граммов. Поэтому рекомендуется есть 200-600 граммов арбуза в день, — подчеркнула диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала обезопасить себя и при покупке арбуза избегать продукта, который долго пролежал и продавался на солнце. По ее словам, такие арбузы быстро портятся и не будут сочными. Специалист предупредила, что плод с большим количеством нитратов или испорченный может вызвать отравление. Его признаками являются тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела и боли в животе.