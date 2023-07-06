Стало известно, как правильно выбирать арбуз Врач Кашух посоветовала не покупать арбузы, которые долго пролежали на солнце

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Чтобы обезопасить себя при покупке арбуза, не следует покупать продукт, который долго пролежал и продавался на солнце, посоветовала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она рассказала «Газете.Ru», что такие арбузы быстро портятся и не будут сочными. Лучше всего выбирать продукт, который хранился в прохладном месте или в тени.

Если арбузы лежат на солнце в жару, они перегреваются и могут быстрее испортиться или стать менее сочными. Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени, — отметила специалист.

По словам гастроэнтеролога, также могут быть испорченными арбузы, которые хранились на земле: они начинают гнить и плесневеть из-за недостатка вентиляции. Кроме того, следует избегать покупки продукта в сомнительных точках, например, в машинах на обочинах вдоль дорог.

Кашух уточнила, что сезон арбузов в России начинается с середины августа и заканчивается в октябре-ноябре. Поэтому на прилавках сейчас продаются плоды, привезенные из Ирана, Египта и Израиля. Выращенные в России арбузы, которые можно купить в июле, выращиваются с применением большого количества нитратов. Врач рекомендует не покупать их, чтобы не отравиться.

Гастроэнтеролог предупредила, что плод с большим количеством нитратов или испорченный может вызвать отравление. Его признаками являются тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела и боли в животе.

Нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что, выбирая арбуз, следует обращать внимание на его вес и размер. По ее словам, легкий, но большой по размеру плод не содержит достаточного количества воды, а значит, созрел раньше срока из-за нитратов.