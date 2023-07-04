Раскрыта главная опасность ранних арбузов Диетолог Разаренова назвала высокое содержание нитратов опасностью ранних арбузов

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Главной опасностью ранних арбузов является высокое содержание в них нитратов, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова. В разговоре с «Радио 1» она уточнила, что сезонные арбузы поступят в продажу позже. При желании купить продукт сейчас специалист советует обратить внимание на его размер и тяжесть.

Наши сезонные арбузы начинаются позже, а те, которые сейчас, они имеют высокий риск быть отягощенными нитратами. Для того чтобы обезопасить себя и приобрести более-менее полезный арбуз, необходимо соотносить размер арбуза с его тяжестью, — пояснила диетолог.

Врач рассказала, что легкий, но большой по размеру арбуз не содержит достаточного количества воды, а, значит, созрел раньше срока из-за нитратов. По словам Разареновой, важно ознакомиться с сопроводительной документацией и покупать продукт в официальных точках.

Нутрициолог предупредила, что при покупке некачественного арбуза существует риск возникновения проблем со здоровьем. Так, использование химических удобрений может вызвать отравление. Разаренова уточнила, что особенно опасно давать такой продукт детям.

Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова ранее напомнила, что в ранних овощах и фруктах может содержаться большое количество нитратов, которые опасны для здоровья человека. По ее словам, в связи с этим к мытью первых плодов урожая нужно подходить с особой тщательностью.