Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска

40% жителей США поддержали бы или проголосовали за партию «Америка», которую предложил создать миллиардер Илон Маск, свидетельствуют итоги проведенного компанией Quantus Insights опроса. 38% придерживаются иного мнения, еще 22% не определились.

Уточняется, что исследование проводилось с 30 июня по 2 июля среди тысячи американских граждан. Статистическая погрешность составляет 3%.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Маск не станет создавать новую партию в США из-за конфликта с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на наличие других фракций, влияние в стране имеют только Республиканская и Демократическая партии.

Предприниматель предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, которая, по его замыслу, будет заботиться о людях. По мнению Маска, в настоящий момент США представляют собой по сути однопартийную страну.

Как отмечает Financial Times, бизнесмен пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены, считают журналисты.