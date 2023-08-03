Россиянам рассказали, сколько суток можно хранить разрезанный арбуз Технолог Костина: разрезанный арбуз хранится только в холодильнике не более пяти суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике и не более пяти суток, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина. Эксперт подчеркнула, что у зрелых плодов правильная форма, твердая кожура равномерной плотности, в мякоти отсутствуют большие пустоты, а семечки — черного цвета.

В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден употреблению в течение трех — пяти суток, если хранится в холодном месте. Плод должен быть правильной формы, кожура твердая равномерной плотности, в мякоти не должно быть больших пустот, арбузные семечки должны быть черными. Ну и классический способ проверки — постучать по арбузу. Если звук звонкий — мякоть плотная, ягода успела вызреть, — отметила Костина.

По ее словам, покупать арбузы необходимо только в сезон — лучше в конце августа или в сентябре.

Врач Александра Филева ранее предупредила об опасности арбузной диеты. Существует риск, что вместе с жидкостью из организма вымоется калий и кальций. При этом к плюсам такой диеты специалист отнесла низкую калорийность продукта.

Так, нельзя часто употреблять продукт при сниженной функции почек: уровень калия в крови может сильно повыситься, спровоцировав слабость, онемение и покалывание в кончиках пальцев, а также нарушить сердечный ритм. При расстройстве пищеварения арбуз может вызывать диарею, подытожила Филева.