Раскрыты плюсы и минусы арбузной диеты Врач Филева предупредила о вымывании кальция из организма из-за арбузной диеты

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Сидеть на арбузной диете может быть опасно, так как вместе с жидкостью из организма вымываются калий и кальций, предупредила врач Александра Филева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист назвала плюсом такой диеты низкую калорийность продукта и наличие в плодах большого количества витамина С, витаминов группы В, фосфора, железа и каротиноидов.

На такой диете вес быстро уходит, однако цифра на весах уменьшается за счет лишних килограммов лишь отчасти, ведь в основном человек избавляется от воды. Но если сидеть на такой диете слишком часто, с лишней жидкостью могут вымываться и полезные микроэлементы — калий и кальций, — пояснила специалист.

По словам врача, арбуз поддерживает нервную систему, обеспечивает здоровый цвет кожи, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Филева уточнила, что клетчатка помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а магний, который есть в плодах, поддерживает здоровье почек.

Филева отметила, что у арбузной диеты есть минусы. Так, нельзя часто употреблять продукт при сниженной функции почек: уровень калия в крови может сильно повыситься, спровоцировав слабость, онемение и покалывание в кончиках пальцев, а также нарушить сердечный ритм. При расстройстве пищеварения арбуз может вызывать диарею. Врач посоветовала ограничить употребление продукта людям, страдающим от сахарного диабета. Кроме того, чтобы действительно похудеть, на такой диете придется сидеть не меньше недели, что чревато проблемами со здоровьем.

Дело в том, что белка и жиров в арбузе крайне мало, как и важнейших витаминов и минералов — натрия, витамина В12, фолатов, без которых невозможна нормальная работа организма. Чтобы похудеть и поддерживать здоровый вес, важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, — заключила специалист.

Врач-диетолог Наталья Павлюк ранее предупредила, что переизбыток арбуза в рационе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. По ее словам, это связано с тем, что в продукте содержится большое количество липокина.