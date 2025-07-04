В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией

В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине из-за аварии

В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине ГАИ со световыми сигналами, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram-канале. Отмечается, что ранее дети застряли в пробке, когда направлялись на пересдачу.

За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика! — написала она.

Причиной такого внимания к школьникам стало то, что фура с трубами перекрыла трассу, из-за чего движение было приостановлено. По словам Скориковой, после сообщений о происшествии и заторе на трассе их разыскивали с полицией, затем пересадили в патрульные машины и доставили к месту сдачи экзамена.

Ранее школьник из Самары побрился налысо после того, как получил результаты единого государственного экзамена. На ЕГЭ по русскому языку он набрал 100 баллов.

До этого депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что русский поэт и прозаик Александр Пушкин провалил бы ЕГЭ из-за его формализации. Он отметил, что творческий экзамен существенно отличается от формализованного.