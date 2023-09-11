Стало известно, где умершая от отравления москвичка покупала арбуз SHOT: отравившаяся москвичка купила арбуз у станции метро «Спортивная»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы скончалась спустя 20 часов после того, как съела арбуз, приобретенный у станции метро «Спортивная», сообщает Telegram-канал SHOT. Медики пытались реанимировать 48-летнюю Елену, но безрезультатно.

По информации канала, вместе с Еленой арбуз ели двое ее родственников. Они чувствуют себя хорошо. Арбуз, который, как предполагается, стал причиной отравления, отправили на экспертизу.

Ранее также сообщалось, что в Анжеро-Судженске Кемеровской области семилетний мальчик скончался, отравившись арбузом. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу на вертолете. Врачи диагностировали у мальчика отек головного мозга и обезвоживание. Он впал в кому, медики не смогли его спасти.

Химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева утверждает, что до 1 августа арбузы лучше не приобретать. Она также посоветовала проверять ягоду на наличие отверстий от нитратных иголок. Оценить содержание в арбузе нитратов можно, поместив кусочек мякоти в чистую воду комнатной температуры. Если вода окрасится в насыщенный розовый цвет, этот плод лучше не есть.

На присутствие нитратов также может указывать вес арбуза. По словам нутрициолога Александры Разареновой, если плод большой, но слишком легкий, значит он не содержит достаточного количества воды и созрел раньше срока из-за нитратов.