Диетолог описала последствия переедания арбуза Диетолог Гридина: неумеренное употребление арбуза грозит тошнотой и ожирением

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Несмотря на многочисленные полезные свойства арбуза, переедание этой бахчевой ягоды может привести к проблемам со здоровьем, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-диетолог Наталия Гридина. По ее словам, арбуз надо есть правильно, чтобы не страдать потом от тошноты и лишнего веса.

Как пояснила специалист, арбузы важно не есть на ночь, прекратить их употребление необходимо минимум за два часа до отхода ко сну. Во-первых, большое количество жидкости может привести к утренней отечности, а во-вторых, арбуз содержит большое количество сахара, который приводит к появлению нежелательных лишних килограммов.

Кроме того, по словам эксперта, употребление арбузов на пустой желудок может привести к таким неприятным симптомам, как боль, вздутие, тяжесть, в крайних случаях — тошнота.

Арбузы противопоказаны людям с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания сахара в составе. Чрезмерное количество жидкости в большой порции арбуза вредоносно для пациентов с заболеваниями почек. Калий в арбузах нежелателен к употреблению пациентам с нарушениями сердечного ритма, — предупредила диетолог.

Гридина назвала оптимальной для здоровья дозой не более 300 граммов арбуза за один прием.

Ранее врач Александра Филева рассказала, что арбузная диета может быть опасна, так как вместе с жидкостью из организма вымывается кальций. Плюсом такой диеты специалист назвала низкую калорийность продукта и наличие в плодах большого количества витамина С, витаминов группы В, фосфора, железа и каротиноидов.