Назван способ определить спелость арбуза по кожуре Россиянам посоветовали обращать внимание на блеск кожуры арбуза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать спелый арбуз по кожуре, следует обратить внимание на ее гладкость и блеск, рассказывает «Радио 1». Россиянам посоветовали не покупать плод, если кожура мягкая, морщинистая или матовая. Кроме того, спелый арбуз по весу обычно тяжелее, чем тот, который содержит много воды.

Как уточняет издание, хороший арбуз должен быть крупным, равномерной формы и не иметь явных дефектов: неровностей, вмятин и трещин. Можно постучать по плоду — звук должен быть глухим. Если создается ощущение, что внутри пустота, то вероятнее всего арбуз перезрел или не дозрел. На дне арбуза находится большое желто-кремовое пятно — это очевидный показатель, что он рос на солнце. Также следует обратить внимание на хвостик. Если он полностью засохший, то арбуз перезрел. Хвостик также не должен быть свежим.

Покупать арбузы рекомендуется на надежных рынках или у проверенных продавцов. На рынках существует большой выбор, а при желании можно поторговаться.

Врач Александра Филева ранее предупредила об опасности арбузной диеты. Существует риск, что вместе с жидкостью из организма вымоется калий и кальций. При этом к плюсам такой диеты специалист отнесла низкую калорийность продукта.