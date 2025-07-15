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15 июля 2025 в 16:31

Мини-тарталетки с секретом внутри! Хрустящий перекус — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарталетки с беконом и сыром — хрустящий праздник за 15 минут! Эти миниатюрные корзинки — идеальная закуска для внезапных гостей или душевного фуршета. Хрустящие тарталетки, пикантный бекон, нежный сыр и свежий огурец создают потрясающий контраст текстур и вкусов. А главное — готовятся быстрее, чем успевает закипеть чайник!

70 г бекона обжарьте до хрустящей корочки и мелко нарежьте. 100 г твёрдого сыра (лучше выбирать с ярким вкусом — чеддер или гауда) натрите на средней тёрке. 1 свежий огурец очистите от кожуры (если она грубая) и нарежьте мелкими кубиками.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте рубленую зелень (укроп или петрушку) и заправьте 2 ст. л. майонеза. Аккуратно наполните тарталетки, чтобы они не размокли. Сверху украсьте веточкой кинзы или зелёного лука.

Совет: подавайте сразу после приготовления, чтобы тарталетки сохранили хруст. Для пикантности добавьте в начинку чайную ложку горчицы или каперсы.

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тарталетки
рецепты
закуски
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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