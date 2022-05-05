Как получить статус беженца в России в 2022 году Какие права и привилегии имеет беженец

Фото Павел Смолянский/NEWS.ru

В связи с проведением российскими Вооружёнными силами специальной военной операции на территории Украины граждане стали массово покидать эту страну. По данным ООН, на сегодняшний день с Украины бежали около 5,5 млн человек. Пятая часть от общего числа прибыла в Россию. Эти люди бегут и от военных действий, и от гуманитарной катастрофы. Для большинства из них не имеет значение, куда именно бежать, лишь бы спасти свою жизнь, жизни своих родных и близких. Редакция NEWS.ru рассказывает о том, как получить беженство в РФ, кто может на него рассчитывать, какие права и привилегии имеет беженец в России. Также мы подробно рассмотрим альтернативные беженству варианты нахождения на территории РФ в связи с актуальными событиями в мире.

Кто такой беженец

На сегодняшний день существует множество вариантов переселения, которые отличаются причинно-следственными, правовыми и обязывающими признаками. Беженство — особый вид. Согласно определению, которое даёт ООН, беженцем считается тот человек, который стал или опасается стать жертвой преследования на территории своего государства по одному или нескольким признакам, таким как: раса, вероисповедание, гражданство, этническая принадлежность, социальные и политические убеждения, членство в нежелательной организации и т.д. и вследствие этого находится за пределами своего государства без возможности и/или желания вернуться. В большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации, законы о беженцах дублируют данное определение, однако в некоторых из них существуют дополнительные пункты, их наличие зависит от политики самого государства.

Как получить статус беженца в России в 2022-м Павел Смолянский/NEWS.ru

Чем беженство отличается от временного убежища

Большинство граждан Украины, которые из-за проведения спецоперации на их территории переселяются в Россию, по факту получают не беженство, а временное убежище. Существенное отличие этих двух статусов — причина бегства. Природные катаклизмы, техногенные катастрофы и войны определённо несут угрозы личного характера, но у этих причин отсутствует факт личного преследования. А ведь именно он и является определяющим для беженца. Если индивид переселяется по одной из вышеперечисленных причин, ему предоставят временное убежище.

Кроме этого, переселенцу необходимо иметь документы, подтверждающие факт преследования. Это могут быть аудио-, фото- и видеоматериалы, показания очевидцев и другие вещественные доказательства. Если они у него имеются, он может претендовать на беженство, если нет — придётся довольствоваться временным убежищем.

Какие могут быть причины беженства

Как было сказано ранее, причины беженства обуславливаются личным преследованием, дискриминацией и/или враждебным отношением к индивиду. Само преследование может проводиться по ряду признаков, таких как:

расовая принадлежность;

национальность;

вероисповедание и/или принадлежность к той или иной религиозной группе;

социальная принадлежность и взгляды;

участие в той или иной социальной деятельности;

политическая принадлежность и взгляды.

К причинам, которые не являются достаточными для получения статуса беженства в России, относятся:

Получение беженства в России V Ictor/XinHua/Global Look Press

проведение военных действий на территории родной страны, в случае отсутствия личного преследования;

природные катаклизмы, повлекшие за собой опасность нахождения внутри родного государства;

техногенные катастрофы, ставящие под опасность пребывание в родной стране;

личная вражда с другим индивидом, не охарактеризованная дискриминацией по расовому, национальному, религиозному, социальному и/или политическому признаку.

Как получить беженство в России

Процесс получения беженства в России состоит из нескольких этапов:

Поиск уполномоченного органа

Если потенциальный беженец находится за пределами России, ему необходимо найти офис официального ведомства — к таким относятся посольство РФ или её консульское представительство. Если же человек уже пребывает на территории страны, ему следует обратиться в отдел Федеральной миграционной службы. Также можно запросить беженство непосредственно при пересечении границы с государством — в России пограничные службы дают заполнить заявление, в котором необходимо указать цель визита. В том числе там присутствует и графа для беженцев.

Заполнение ходатайства о признании беженцем

Данный документ заполняется уполномоченным лицом со слов заявителя. Именно поэтому потенциальному беженцу необходимо участвовать в данной процедуре лично. Совершеннолетние должны подавать ходатайства отдельно, а лица, которым меньше 18 лет, вписываются в документы к родителям или опекунам.

Как получить беженство в РФ Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура заполнения ходатайства включает в себя несколько действий: подробный опрос заявителя, дактилоскопическая регистрация, фотографирование потенциального беженца. Кроме этого, обратившемуся за беженством лицу необходимо предоставить как можно больше официальных документов, которые подтвердят его личность, статус проживания на территории той страны, которую ему пришлось покинуть, а также доказательства преследования или дискриминации, которые попадают под определение закона о беженцах.

Огромным преимуществом будет наличие подобных документов на русском языке или нотариально заверенные их переводы. В таком случае на заполнение ходатайства уйдёт значительно меньше времени. По окончании процесса заявителю выдаётся временная справка о том, что его ходатайство принято на рассмотрение. Срок её действия — пять суток.

Получение временного свидетельства о рассмотрении прошения

В течение пяти рабочих дней заявитель получает первичный ответ от миграционной службы. В случае отказа в ходатайстве он должен покинуть территорию страны или запросить временное убежище. Однако если заявка одобрена, лицу предоставляется свидетельство о рассмотрении ходатайства. Это лишь первый шаг к получению статуса беженца, в дальнейшем заявление будет рассматриваться более детально, на это уходит в среднем около трёх месяцев. Ровно столько же действует и свидетельство.

Подача заявления в ФМС на предоставление жилья и денежного пособия

На время обработки заявления потенциального беженца ему обязаны предоставить временное жильё. Это может быть как место в лагере для беженцев, так и полноценное жильё. Волонтёры также обязаны предложить питание и медицинскую помощь. Кроме этого, каждому подобному переселенцу предоставляется денежное пособие в размере 100 рублей в сутки. Для получения всех этих благ беженец должен написать заявление в любом отделении Федеральной миграционной службы.

Постановка на учёт и прохождение медицинского освидетельствования

Как получить временное убежище в России Кирилл Зыков/АГН

Как только свидетельство о рассмотрении ходатайства оказывается у заявителя на руках, ему необходимо встать на миграционный учёт по месту жительства. В том числе это позволит ему пройти бесплатное медицинское обследование. Делается это также в отделении ФМС.

Получение удостоверения беженца

По истечении 90 суток миграционная служба должна вынести итоговое решение. При отказе в предоставлении статуса беженца заявитель может обжаловать его в суде или запросить временное убежище. В противном случае, если лицо находится на территории России, оно должно её покинуть.

Если же ФМС одобряет ходатайство, заявитель получает удостоверение беженца. А в случае пребывания заявителя за пределами России ему дополнительно оформляется проездной документ.

Как получить временное убежище в России

Процедура получения временного убежища в России идентична процедуре получения статуса беженца. Есть лишь два существенных отличия:

Временное убежище оформляется сроком на один год, однако его можно в дальнейшем продлевать. Вместо удостоверения беженца переселенец получает свидетельство о предоставлении временного убежища.

Что даёт статус беженца

В первую очередь статус беженца даёт его обладателю безопасность, которую он не смог получить на территории родного государства. Кроме этого беженцу предоставляется ряд прав и возможностей. Вот ключевые из них:

возможность на безвозмездной основе проживать в центре по размещению беженцев;

право на оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе неотложной;

право получать денежное пособие в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей в месяц;

право на осуществление трудовой деятельности на территории РФ без оформления специального разрешения или патента;

право на обучение детей беженца в дошкольных и школьных учреждениях на равных условиях с гражданами РФ;

право на использование квоты для беженцев из ДНР и ЛНР для поступления в высшее учебное заведение;

содействие исполнительного органа власти по вопросу получения информации о родственниках, находящихся на территории государства, откуда явился беженец;

право на возвращение беженца на территорию родного государства по его запросу.

Закон о беженцах shutterstock.com

Кроме всего вышеперечисленного, на территории России ведут деятельность благотворительные организации, которые оказывают финансовую и гуманитарную помощь беженцам.

Какие обязанности должен соблюдать беженец

Сразу стоит отметить, что гражданские документы беженца после получения удостоверения должны храниться у миграционных служб по месту учёта. Кроме этого, на лицо со статусом беженца возлагаются следующие обязанности:

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, включая Конституцию, федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты;

постановка на учёт по месту пребывания. В случае смены жительства беженец должен сообщить об этом в миграционный центр, а также постоянно являться на контроль;

оповещение представителей территориального органа в случае изменения имени, фамилии, состава семьи;

заблаговременное оповещение миграционных служб в случае переезда в другой город или государство. В таком случае беженцу может понадобиться его документ, подтверждающий гражданство;

соблюдение порядка проживания в центре временного размещения. Беженец обязуется своевременно там появляться, поддерживать чистоту и порядок в своей зоне ответственности, не нарушать действующий распорядок;

прохождение переучёта по месту пребывания. Такая процедура должна проходить не реже раза в полтора года.

Сколько действует статус беженца

Как правило, удостоверение беженца выдаётся переселенцу сроком на три года с возможностью дважды продлить его на год. Если спустя отведённое время обстоятельства в родном государстве, которые послужили причиной переселения, остаются прежними, беженство можно продлить. По истечении максимального срока в пять лет беженцу необходимо либо подать заявление на гражданство Российской Федерации, либо покинуть страну.

Статус беженца Артём Соболев/NEWS.ru

Свидетельство о предоставлении временного убежища действует один год. Его также можно в дальнейшем продлевать.

Какие есть альтернативы беженству

Начиная с 2020 года граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии имеют возможность получить гражданство РФ по упрощённой схеме. Для этого переселенец, помимо подачи основных документов, должен отказаться от паспортов других стран, предоставить документы, подтверждающие родство с лицами, проживающими или проживавшими на территории Российской Федерации и СССР, а также сдать экзамен по русскому языку. Его проводят непосредственно органы Федеральной миграционной службы.

Сам процесс подачи и рассмотрения документов схож с тем, который проводится при рассмотрении статуса беженца. По словам официальных представителей ФМС, в связи со спецоперацией на Украине сроки выдачи российских паспортов беженцам будут сокращены до трёх месяцев.

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