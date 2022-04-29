В России могут появиться преференции для соотечественников с Донбасса Медведев предложил разработать преференции для соотечественников с Донбасса

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой о создании системы правовых преференций для соотечественников из Донбасса. Это могло бы способствовать их добровольному плановомупереселению. Также он заявил, что на данный момент в оперативном режиме делается все, чтобы беженцы были обеспечены жильём и медицинской помощью, пишет РИА Новости.

Об этом он сообщил на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение — если они такое желание будут выражать, — сказал Медведев.

Он также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации и на то, что жизнь в республиках Донбасса «войдёт в свое русло».

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что беженцы из ДНР и ЛНР в России могут рассчитывать на государственную поддержку — предоставление мест временного проживания, организацию питания в пунктах размещения, выплаты от правительства в размере 10 тысяч рублей, а также медицинскую помощь и содействие в оформлении документов. Он уточнил, что беженцы также могут получить дополнительную гуманитарную помощь.