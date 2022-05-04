Более 60% россиян отметило рост сплочённости страны благодаря спецоперации

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Свыше половины жителей России считают, что специальная военная операция на Украине сплотила страну, такие данные озвучил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола на тему «Феномен сплочения российского общества». В основе их лежат результаты изучения общественного мнения.

61% россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок, — сказал Мамонов.

Кроме того, в результате онлайн-опроса респондентов попросили дать оценку по десятибалльной шкале некоторых утверждений. В итоге 76% опрошенных заявили с высокой степенью уверенности, что ценности России имеют сильные отличия от ценностей западного мира. Противоположный тезис поддержали 10%. По мнению 73% респондентов, западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном.

В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции, - добавил Мамонов.

Более половины россиян (61%) высказалось, что российское общество более справедливое по сравнению с западным, 17% уверены в ином. При этом 69% согласны с тем, что страны Запада сегодня ведут недружелюбную политику в отношении России.

Он также подчеркнул, что 70% респондентов выразили мнение, что Россию сильнее делает её многонациональность. Противоположный взгляд высказали лишь 4% участников исследования, 21% посчитали, что этот фактор никак не влияет. Ещё 5% затруднились с ответом.

Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса, согласно которому президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян. 82% опрошенных предположили, что президент «скорее хорошо» работает на своём посту, противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян.