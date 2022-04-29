ФОМ сообщил, сколько россиян доверяют президенту России ФОМ: президенту России доверяют 80% россиян

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные на его сайте. 82% опрошенных предположили, что президент «скорее хорошо» работает на своём посту, противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян.

При этом о недоверии главе государства заявили 12% опрошенных, ещё 8% затруднились ответить на этот вопрос. Опрос проводился с 22 по 24 апреля среди 1500 тысяч респондентов от 18 лет в 53 российских регионах методом интервью.

Ранее результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что рейтинг одобрения деятельности российского лидера с 4 по 10 апреля 2022 года вырос на 0,7% — до 79,6%. При этом 81,6% респондентов выразили свое доверие российскому лидеру. В середине марта уровень доверия россиян Путину также составлял 79,6%, при этом положительно его работу оценивали 77,2%.

В июле 2021 года Левада-Центр (организация, исполняющая функции иностранного агента) опубликовал рейтинг, согласно которому показатель доверия Путину составлял всего 31%. Однако при этом он всё равно занимал лидирующую позицию среди других российских политиков.