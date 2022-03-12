В МВД предложили увеличить срок постановки иностранцев на учёт до 30 дней

Начальник ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что ведомство предлагает увеличить срок постановки иностранцев на миграционный учёт с семи до 30 дней. Это поможет повысить привлекательность России для туризма, приводит мнение Казаковой ТАСС.

Начальник управления отметила , что на сегодня миграционный учёт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранцев показал свою эффективность и был незначительно скорректирован.

Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учёт по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда, — пояснила представитель МВД.

Казакова отметила, что данная мера может повысить привлекательность России в плане туризма.

В то же время сохранится требование о постановке на учёт в течение одного рабочего дня, в том случае, если иностранный гражданин находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом, — уточнила начальник управления по вопросам миграции.

Ранее МВД подготовило законопроект, предусматривающий три режима пребывания иностранных граждан в России. В случае принятия закона режим пребывания для иностранцев не будет ограничен конкретным сроком.