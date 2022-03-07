В России введут три режима пребывания иностранцев

МВД подготовило законопроект, предусматривающий три режима пребывания иностранных граждан в России. В случае принятия закона режим пребывания для иностранцев не будет ограничен конкретным сроком, пишет ТАСС.

Сейчас документ проходит согласование на межведомственном уровне. По словам начальника ГУ по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, документ предусматривает краткосрочное, долгосрочное и постоянное проживание иностранцев в РФ. Новшеством является предоставление долгосрочного проживания без конкретного ограничения срока, он будет определяться статусом иностранца.

Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (пять лет), — сказала Казакова.

Законопроект устанавливает ряд обязанностей для долгосрочно проживающих в России иностранцев. Это обязательное ежегодное медицинское освидетельствование, предоставление в территориальный орган МВД по месту постановки на учёт копии медицинского полиса. В случае неисполнения данных условий гражданин лишается права на долгосрочное пребывание.

Долгосрочное пребывание иностранцам могут предоставить на основании трудовой деятельности, получения образования, статуса члена семьи или близкого родственника гражданина России и другие.

Ранее МВД предложило высылать из России мигрантов, которые нарушили ПДД в пьяном виде, а также за правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов.