В России введут три режима пребывания иностранцев

МВД подготовило законопроект, предусматривающий три режима пребывания иностранных граждан в России. В случае принятия закона режим пребывания для иностранцев не будет ограничен конкретным сроком, пишет ТАСС.
Сейчас документ
Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (пять лет), — сказала Казакова.
Законопроект устанавливает ряд обязанностей для долгосрочно проживающих в России иностранцев. Это обязательное ежегодное медицинское освидетельствование, предоставление в территориальный орган МВД по месту постановки на учёт копии медицинского полиса. В случае неисполнения данных условий гражданин лишается права на долгосрочное пребывание.
Долгосрочное пребывание иностранцам могут предоставить на основании трудовой деятельности, получения образования, статуса члена семьи или близкого родственника гражданина России и другие.
Ранее МВД предложило высылать из России мигрантов, которые нарушили ПДД в пьяном виде, а также за правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов.