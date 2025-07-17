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17 июля 2025 в 13:58

Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты

Дочь Жженова: «Экипаж» Митты изменил восприятие отечественного кинематографа

Марина Жженова Марина Жженова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Марина Жженова, дочь народного артиста СССР Георгия Жженова, назвала фильм «Экипаж» режиссера Александра Митты ключевым событием в советском кино. Лента изменила само восприятие отечественного кинематографа, отметила она в беседе с корреспондентом NEWS.ru на прощании с заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Если бы он сделал только один «Экипаж», он бы все равно остался в истории кино, истории нашей культуры, потому что это был действительно принципиальный прорыв в другой кинематограф, в другую эстетику, в другой сценарий, в другую планету, — объяснила Жженова.

На прощание с Миттой, которое проходит в Центральном доме литераторов, также прибыла тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Церемонию также посетили Гарик Сукачев, Константин Эрнст, Валерия Гай Германика, Елена Коренева и другие коллеги по цеху.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил официальные соболезнования родным и близким Митты. В своем обращении глава государства охарактеризовал режиссера как человека с «уникальным творческим дарованием».

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