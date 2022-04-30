В ООН сообщили, что Украину покинули около 5,5 млн граждан

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что с начала военной операции РФ в соседние страны прибыло более 5,46 млн беженцев с Украины. По данным организации, за минувшие сутки это число возросло более чем на 38 тысяч.

Отмечается, что часть украинцев уехали в Россию, но подавляющее большинство направились в страны Евросоюза.

Ранее газета Le Figaro написала, что французы, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца после начала военной спецоперации, начинают чувствовать себя изнурёнными и разочарованными. По данным издания, это связано с тем, что государство никак не помогает гражданам, принявшим у себя вынужденных переселенцев.

Также волонтёр из Латвии рассказала, что украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя «по-хамски», требуя предоставлять им «роскошные» условия проживания. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.

При этом сами украинские беженцы зачастую не в восторге от размера пособий. В Германии они жалуются, что денег не хватает даже на еду, поэтому они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием. Они отметили, что цены в магазинах слишком высокие.