Independent: беженцы с Украины столкнулись с ужасными условиями в Британии

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Тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию по семейной схеме, находятся в ужасных жилищных условиях, пишет The Independent. Британское правительство не направляет финансовую помощь местным властям для поддержки этой программы, несмотря на то, что для другой схемы, в рамках которой британцы принимают беженцев в свои дома, выделяется по £10,500.

Издание со ссылкой на информацию организаций, оказывающих помощь беженцам, сообщает, что ввиду катастрофически плохих условий для жилья, а также несогласия арендодателей на одновременное проживание в квартирах большого количества украинцев, некоторым из них приходится выселяться из квартир и регистрировать статус бездомного.

58% из 83% граждан Украины, прибывших в Британию по семейной схеме, жили в плохих условиях, а 17% угрожает остаться без крыши над головой.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении. Он выразил надежду, что он сможет приютить кого-то у себя.

Ранее стало известно, что украинские беженцы не в восторге от размера пособий в Германии. Они жалуются, что выделяемых немецким правительством денег не хватает даже на еду, поэтому они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием. По их словам, цены в магазинах слишком высокие. Сами же организации, которые помогают беженцам на безвозмездной основе, жалуются на перебои с поставками продовольствия из-за нарушения логистических цепочек.

Накануне общественные организации Великобритании заявили о намерении подать коллективные иски от лица украинских беженцев против главы МВД Прити Пател, поводом для иска стали проблемы с получением британских виз.