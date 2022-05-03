Guardian: украинские беженцы готовят иск против главы МВД Британии Guardian: украинские беженцы готовят иск против главы МВД Великобритании Пател

Фото Wei Ketuo/XinHua/Global Look Press

Общественные организации Великобритании намерены подать коллективные иски от лица украинских беженцев против главы МВД Прити Пател. Поводом называются проблемы с получением британских виз, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что общественники требуют срочно упростить для беженцев правила выдачи спонсорских виз. Сейчас люди, вынуждено покинувшие Украину, оказались в уязвимом положении, а их психологические травмы только множатся. Для получения в Британии спонсорской визы, украинцам необходимо иметь там физическое и юридическое лицо, которое даст гарантии в их размещении.

Сейчас подано почти 75 тысяч заявок на такой вид виз, одобрено больше 50 тысяч, но въехать в Британию смогли только немногим более 11 тысяч заявителей. Проблема в том, что семьи не могут отправиться в Британию, поскольку кому-то одному, как правило ребёнку, не дают визу из-за каких-то бюрократических проблем. Визы детей вообще оформляются медленно.

В правительстве Великобритании наличие проблемы признают, но объясняют её требованиями безопасности.

Ранее стало известно, что украинские беженцы не в восторге от размера пособий в Германии. Они жалуются, что денег не хватает даже на еду, поэтому они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием. Они отметили, что цены в магазинах слишком высокие. Сами же организации, которые помогают беженцам на безвозмездной основе, жалуются на перебои с поставками продовольствия из-за нарушения логистических цепочек.